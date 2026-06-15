Suecia hizo valer el favoritismo y goleó a Túnez

Suecia debutó con autoridad en la Copa del Mundo 2026 al imponerse 5-1 sobre Túnez este domingo 14 de junio en Monterrey, México, resultado que le permitió comenzar con buen pie su participación en el grupo F.

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Resumen de Suecia vs Túnez

Desde los primeros minutos quedó claro que el conjunto escandinavo tenía el control del partido. Suecia manejó la posesión, generó las mejores aproximaciones y sometió a una selección tunecina que tuvo dificultades para contener el poder ofensivo de su rival.

La superioridad sueca se tradujo rápidamente en el marcador. Apenas al minuto siete apareció Yasin Ayari para abrir la cuenta tras una buena acción colectiva. Sin embargo, el mediocampista optó por no celebrar debido a sus raíces familiares, pues es hijo de padres tunecinos.

Con la ventaja a su favor, Suecia continuó buscando el arco contrario y encontró premio nuevamente a los 30 minutos. Alexander Isak protagonizó una destacada jugada individual antes de definir con calidad para establecer el 2-0 parcial.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría con una cómoda ventaja sueca, Túnez encontró una reacción inesperada. Omar Rekik se elevó dentro del área y conectó un cabezazo que terminó en el fondo de la red para descontar justo antes del descanso.

El gol tunecino generó expectativa para la segunda parte, pero Suecia se encargó rápidamente de disipar cualquier duda. Al minuto 59, Viktor Gyokeres apareció para anotar el tercer tanto y devolver la tranquilidad a los europeos.

A partir de ese momento el encuentro volvió a inclinarse completamente del lado sueco. Túnez intentó acercarse en el marcador, pero dejó espacios que fueron aprovechados por un rival mucho más efectivo y contundente en los metros finales.

El cuarto gol llegó al minuto 84 por intermedio de Mattias Svanberg, quien terminó de sentenciar el compromiso. Ya sobre el cierre, Yasin Ayari volvió a hacerse presente en el marcador para completar su doblete personal y decretar el definitivo 5-1 frente a la selección del país de sus padres.

Próxima fecha del grupo F del Mundial 2026

Con este resultado, Suecia se quedó con los tres puntos en el partido de fondo del grupo F, una zona que había comenzado horas antes con el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón. En la próxima jornada, programada para el sábado 20 de junio, Suecia se enfrentará a Países Bajos, mientras que Túnez buscará recuperarse cuando se mida ante Japón.