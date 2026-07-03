Suiza no pasó problemas, derrotó a Argelia y avanzó en el Mundial

Suiza confirmó su buen momento en la Copa del Mundo 2026 y aseguró su clasificación a los octavos de final. Este jueves 2 de julio, en el BC Place de Vancouver, el conjunto helvético derrotó 2-0 a Argelia en un compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final.

El equipo dirigido por Murat Yakin llegaba como líder de su grupo, mientras que los africanos habían avanzado como una de las mejores selecciones ubicadas en el tercer lugar. Esa diferencia se reflejó en el desarrollo del encuentro, pues Suiza fue superior durante la mayor parte del compromiso.

Resumen de Suiza vs Argelia

Aunque Argelia tuvo un par de aproximaciones en los primeros minutos, fue el conjunto europeo el que golpeó primero. Al minuto 10, Breel Embolo apareció para abrir el marcador y darle tranquilidad a los suizos desde el inicio del partido.

Con la ventaja a su favor, Suiza manejó los tiempos del encuentro y tuvo la posesión del balón. Incluso, estuvo más cerca de ampliar la diferencia antes del descanso que de permitir el empate de los dirigidos por Vladimir Petkovic.

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La sentencia llegó apenas comenzaba la segunda mitad. Dan Ndoye aprovechó una nueva acción ofensiva para convertir el 2-0, un tanto que prácticamente liquidó la serie y dejó sin capacidad de reacción al conjunto argelino.

Más allá del resultado, Suiza volvió a demostrar que es uno de los equipos mejor trabajados del campeonato. Con orden defensivo, intensidad en la recuperación y claridad en ataque, el seleccionado helvético confirmó por qué terminó primero de su grupo y sigue ilusionado con hacer una campaña histórica.

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Suiza, contra Colombia o Ghana en octavos

Ahora, la selección suiza espera rival en los octavos de final. Su próximo adversario saldrá del duelo entre Colombia y Ghana, correspondiente a los dieciseisavos de final y programado para este viernes 3 de julio desde las 8:30 p. m. (hora de Colombia) en Kansas City.

Colombia vs Ghana por Canal RCN

Ese compromiso contará con transmisión del Canal RCN a través de su señal principal, su canal oficial de YouTube y la aplicación del canal. Además, DeportesRCN.com realizará un cubrimiento especial con el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias del partido que definirá al rival de Suiza en la siguiente ronda del Mundial 2026.