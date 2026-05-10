Este domingo 10 de mayo, West Ham United se vio las caras con Arsenal FC por la jornada número 36 de la Premier League de Inglaterra, el torneo de clubes nacional más importante y competitivo del mundo.



Para seguir con altas chances de quedarse con el tan anhelado trofeo al final de la presente temporada, el equipo dirigido por el español Mikel Arteta estaba más que obligado a llevarse la victoria.

Arsenal, favorito al triunfo

Y en el papel, Arsenal, sin lugar a dudas, era más que favorito para quedarse con los tres puntos en el estadio Olímpico de Londres, que contó con una muy buena presencia de aficionados.



Lo que se pensaba en la previa finalizó sucediendo, esto porque Arsenal ganó por la mínima diferencia. Al minuto 83, el mediocampista ofensivo belga Leandro Trossard apareció para convertir.

El autor del gol estaría en el Mundial

Leandro, es de resaltar que, de no ocurrir nada extraordinario, estará con la selección de Bélgica en lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a organizar en Estados Unidos, Canadá y México.



Esta fue una victoria más que vital para Arsenal, ya que lo acerca cada vez más al título de la siempre apasionante Premier League. El equipo rojo y blanco depende de sí mismo para levantar el trofeo.

Es importante destacar que el compromiso estuvo entretenido de inicio a fin. Incluso, por poco, Arsenal termina empatando. Casi al último minuto del encuentro, a la escuadra dueña de casa le anularon un gol.

Tabla de posiciones de la Premier League

1. Arsenal 79 puntos

2. Manchester City 74

3. Manchester United 65

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