Europa League

Tabla de posiciones de la UEFA Europa League: clasificados, Play-Offs y eliminados

Se disputó la última fecha de la UEFA Europa League y se confirmaron los clasificados y eliminados.
Daniel Chalela Ambrad
Trofeo Europa League
Europa League // AFP

Poco a poco se empiezan a definir las primeras instancias de los torneos más importantes de Europa. El miércoles 28 fue la UEFA Champions League y el jueves 29 de enero quedaron definidos los clubes que jugarán los octavos de final de manera directa, quienes afrontarán dos partidos más de la ronda de los Play-Offs y los eliminados que no dieron la talla en la fase de la liga de la Europa League.

Y es que, en esta octava fecha hubo tiempo para meterle presión a grandes clubes de Europa, pero al final, todo se definió con las eliminaciones de Rangers, Feyenoord de Rotterdam y el Niza que no pudieron pelear por los Play-Offs o los octavos de final directos.

La presión estuvo con la Roma que logró empatar de manera agónica en su visita a Grecia contra el Panathinaikos. Con la igualdad, pudieron meterse en el octavo y último puesto directo para afrontar la siguiente fase. Con esto, Betis de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa también estuvo a nada de quedar en Play-Off.

Afortunadamente para los dos colombianos, superaron al Feyenoord. Bajo ese contexto, Olympique de Lyon, Aston Villa, FC Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Friburgo y Roma sellaron la clasificación de manera directa.

Por su parte, Genk, Stuttgart, Bologna, Ferencváros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Estrella Roja de Belgrado, Celta de Vigo, PAOK Salónica, Lille, Fenerbahce (de Jhon Durán), Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo de Zagreb y Brann jugarán los Play-Offs a la espera de la definición de los cruces.

POSICIONES DE LA UEFA EUROPA LEAGUE

1. Olympique de Lyon | 21 puntos

2. Aston Villa | 21 puntos

3. FC Midtjylland | 19 puntos

4. Betis | 17 puntos

5. Porto | 17 puntos

6. Braga | 17 puntos

7. Friburgo | 17 puntos

8. Roma | 16 puntos

Clasificados a octavos de final

----------------------------------------------------------------

9. Genk | 16 puntos

10. Bologna | 15 puntos

11. Stuttgart | 15 puntos

12. Ferencváros | 15 puntos

13. Nottingham Forest | 14 puntos

14. Viktoria Plzen | 14 puntos

15. Estrella Roja de Belgrado | 14 puntos

16. Celta de Vigo | 13 puntos

17. PAOK Salónica | 12 puntos

18. Lille | 12 puntos

19. Fenerbahce | 12 puntos

20. Panathinaikos | 12 puntos

21. Celtic | 11 puntos

22. Ludogorets | 10 puntos

23. Dinamo de Zagreb | 10 puntos

24. Brann | 9 puntos

Clasificados a los Play-Offs

----------------------------------------------------------------

25. Young Boys | 9 puntos

26. Sturm | 7 puntos

27. Steaua de Bucarest | 7 puntos

28. Go Ahead Eagles | 7 puntos

29. Feyenoord | 6 puntos

30. Basel | 6 puntos

31. RB Salzburg | 6 puntos

32. Rangers | 4 puntos

33. Niza | 3 puntos

34. Utrecht | 1 punto

35. Malmö | 1 punto

36. Maccabi Tel-Aviv | 1 punto

