Tabla de posiciones de la UEFA Europa League: clasificados, Play-Offs y eliminados

Poco a poco se empiezan a definir las primeras instancias de los torneos más importantes de Europa. El miércoles 28 fue la UEFA Champions League y el jueves 29 de enero quedaron definidos los clubes que jugarán los octavos de final de manera directa, quienes afrontarán dos partidos más de la ronda de los Play-Offs y los eliminados que no dieron la talla en la fase de la liga de la Europa League.
Y es que, en esta octava fecha hubo tiempo para meterle presión a grandes clubes de Europa, pero al final, todo se definió con las eliminaciones de Rangers, Feyenoord de Rotterdam y el Niza que no pudieron pelear por los Play-Offs o los octavos de final directos.
La presión estuvo con la Roma que logró empatar de manera agónica en su visita a Grecia contra el Panathinaikos. Con la igualdad, pudieron meterse en el octavo y último puesto directo para afrontar la siguiente fase. Con esto, Betis de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa también estuvo a nada de quedar en Play-Off.
Afortunadamente para los dos colombianos, superaron al Feyenoord. Bajo ese contexto, Olympique de Lyon, Aston Villa, FC Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Friburgo y Roma sellaron la clasificación de manera directa.
Por su parte, Genk, Stuttgart, Bologna, Ferencváros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Estrella Roja de Belgrado, Celta de Vigo, PAOK Salónica, Lille, Fenerbahce (de Jhon Durán), Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo de Zagreb y Brann jugarán los Play-Offs a la espera de la definición de los cruces.
POSICIONES DE LA UEFA EUROPA LEAGUE
1. Olympique de Lyon | 21 puntos
2. Aston Villa | 21 puntos
3. FC Midtjylland | 19 puntos
4. Betis | 17 puntos
5. Porto | 17 puntos
6. Braga | 17 puntos
7. Friburgo | 17 puntos
8. Roma | 16 puntos
Clasificados a octavos de final
----------------------------------------------------------------
9. Genk | 16 puntos
10. Bologna | 15 puntos
11. Stuttgart | 15 puntos
12. Ferencváros | 15 puntos
13. Nottingham Forest | 14 puntos
14. Viktoria Plzen | 14 puntos
15. Estrella Roja de Belgrado | 14 puntos
16. Celta de Vigo | 13 puntos
17. PAOK Salónica | 12 puntos
18. Lille | 12 puntos
19. Fenerbahce | 12 puntos
20. Panathinaikos | 12 puntos
21. Celtic | 11 puntos
22. Ludogorets | 10 puntos
23. Dinamo de Zagreb | 10 puntos
24. Brann | 9 puntos
Clasificados a los Play-Offs
----------------------------------------------------------------
25. Young Boys | 9 puntos
26. Sturm | 7 puntos
27. Steaua de Bucarest | 7 puntos
28. Go Ahead Eagles | 7 puntos
29. Feyenoord | 6 puntos
30. Basel | 6 puntos
31. RB Salzburg | 6 puntos
32. Rangers | 4 puntos
33. Niza | 3 puntos
34. Utrecht | 1 punto
35. Malmö | 1 punto
36. Maccabi Tel-Aviv | 1 punto