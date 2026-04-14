Tabla de posiciones del Grupo B de Copa Libertadores tras el Nacional vs. Tolima

Por la segunda jornada del grupo B de la Copa Libertadores de América, Deportes Tolima de Colombia se enfrentó en condición de visitante con Nacional de Uruguay. El partido se llevó a cabo en el estadio Gran Parque Central.



El duelo, que tuvo una primera mitad bastante fría, terminó 3 goles a 1 a favor del equipo que es dirigido por Jorge Bava. Cabe mencionar que este estratega estuvo hace poco tiempo en Colombia con Independiente Santa Fe de Bogotá y supo quedar campeón de la Liga.

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2T intenso

El segundo tiempo del cotejo estuvo entretenido de inicio a fin. Maximiliano Gómez, Sebastián Coates y Nicolás López marcaron para la escuadra charrúa, mientras que Brayan Rovira convirtió para el club colombiano. Tras el juego, así quedó la tabla de posiciones del grupo B:



1. Nacional de Uruguay 4 puntos

2. Universitario de Perú 1

3. Deportes Tolima 1

4. Coquimbo Unido de Chile 1



Cabe mencionar que Universitario de Perú, a las 9:00 p. m., hora colombiana, recibirá a Coquimbo Unido. Cualquier resultado en ese partido deja a Deportes Tolima en la última casilla del grupo.

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Tolima sigue vivo

Quedan cuatro jornadas en el grupo y si bien Deportes Tolima no está eliminado, sí deberá mejorar de manera considerable su nivel de juego. El siguiente duelo será ante Coquimbo Unido.



Si los entrenados por Lucas Fidolo González Vélez​ logran una victoria en ese juego, revivirán e incluso se podrán meter en la pelea por el primer lugar. Los dos primeros, como bien se sabe, avanzan a los octavos de final de la Copa Libertadores.

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El tercero irá a Sudamericana

Por su parte, el que quede tercero irá a jugar un repechaje para entrar a los octavos de final, pero de la Copa Conmebol Sudamericana. Habrá que esperar para conocer en qué casilla quedará el ‘pijao’.



Tras el duelo ante Nacional, la prensa charrúa se pronunció. “Es que los dirigidos por Jorge Bava consiguieron la primera victoria en el certamen y fue de forma contundente por 3-1 ante el elenco colombiano, con goles que llegaron todos en el segundo tiempo por intermedio de Maximiliano Gómez, Sebastián Coates y Nicolás López, más allá del descuento de Brayan Rovira”, señaló Ovación.



“El Bolso fue de más a menos en el primer tiempo y de hecho la visita se fue mejor al descanso, pero en el segundo tiempo, el tricolor mostró todo su poderío ofensivo y tuvo al Diente López con 45 minutos a un alto nivel que fue vital para cosechar el triunfo tras participar del primer gol, asistir en el segundo y convertir el tercero”, sentenció, entre otras cosas más.









