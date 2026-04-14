Tolima pasó penas en Uruguay: así le fue ante Nacional en Libertadores

Este martes 14 de abril, el conocido estadio Gran Parque Central de Montevideo vio acción por la Copa Libertadores de América, el certamen de clubes internacional más importante y competitivo de esta parte del mundo.



Por la jornada número 2 del grupo B del torneo se vieron las caras Nacional de Uruguay y Deportes Tolima de Colombia. El escenario deportivo en cuestión tuvo una buena presencia de hinchas, pero no se llenó.

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¿Favorito Nacional?

En el papel, por ser local, Nacional pintaba como favorito para llevarse el triunfo. A nivel de juego se podría decir que llegó mejor el conjunto cafetero, que es dirigido por Lucas Fidolo González Vélez​.



El partido empezó frío. Deportes Tolima intentaba jugar con la pelota, pero el rival hacía lo posible por hacer lento el cotejo y cortarlo mucho. Por esto, prevaleció el contacto físico.

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1T igualado

El primer tiempo terminó igualado sin goles. Nacional de Uruguay remató solo en una oportunidad a la portería y lo propio hizo Deportes Tolima de Colombia, esto de acuerdo con la estadística del encuentro.



La etapa complementaria empezó de la misma manera que la inicial, con un conjunto cafetero yendo a buscar el encuentro. Las bandas y el carril central eran muy utilizados por el 'pijao'.

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Ganó el local

A pesar de eso, apenas al minuto 48, Maximiliano Gómez apareció para marcar la apertura del marcador a favor de Nacional de Uruguay, que es entrenado por Jorge Bava, que fue campeón del fútbol profesional colombiano.



Bava fue campeón en el rentado cafetero con Independiente Santa Fe de Bogotá. En la única final de liga que jugó con el conjunto de la capital del país se impuso ante Deportivo Independiente Medellín.



Después del tanto de Gómez, que fue un baldazo de agua fría para Tolima, llegó otro gol de Nacional. Sebastián Coates puso el 2 a 0 al minuto 64. Al 80, Brayan Rovira descontó para el 'pijao', pero Nicolás López, al 87, sentenció el 3 a 1. La escuadra colombiana sigue sin ver el triunfo en la Copa Libertadores.