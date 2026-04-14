VIDEO: Tolima marcó tremendo golazo de tiro libre en Copa Libertadores

Minuto 80 y Nacional de Uruguay vencía 2 goles a 0 a Deportes Tolima por la segunda jornada del grupo B de la Copa Libertadores de América, el torneo internacional entre clubes más importante y competitivo de esta parte del mundo.



Pero había tiro libre a favor de la escuadra colombiana muy cerca de la portería rival. El mediocampista defensivo Brayan Rovira levantó la mano y se quedó con el cobro. De pierna acomodó la bola, tomó distancia, esperó el silbatazo del juez central y pateó.

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El descuento

Nadie en Nacional de Uruguay se esperaba el descuento, pero el exjugador de Atlético Nacional de Medellín cobró al palo del portero y metió la esférica en todo el ángulo. Fue un verdadero golazo para marcar el 2 a 1.

El descuento de Rovira no le sirvió mucho a Deportes Tolima, esto porque minutos después Nicolás López apareció para poner el 3 a 1. Nacional de Uruguay finalizó ganando con ese marcador.

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La prensa charrúa

“Es que los dirigidos por Jorge Bava consiguieron la primera victoria en el certamen y fue de forma contundente por 3-1 ante el elenco colombiano, con goles que llegaron todos en el segundo tiempo por intermedio de Maximiliano Gómez, Sebastián Coates y Nicolás López, más allá del descuento de Brayan Rovira”, señaló Ovación, medio uruguayo, tras el duelo.



“El Bolso fue de más a menos en el primer tiempo y de hecho la visita se fue mejor al descanso, pero en el segundo tiempo, el tricolor mostró todo su poderío ofensivo y tuvo al Diente López con 45 minutos a un alto nivel que fue vital para cosechar el triunfo tras participar del primer gol, asistir en el segundo y convertir el tercero”, añadió.

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Sin conexión

Deportes Tolima, en la previa del compromiso, pintaba para hacer un mejor partido. Sin embargo, como bien se sabe, esto no terminó ocurriendo. No hubo buena conexión entre los propios jugadores y esto fue vital para el marcador final.



El equipo ‘pijao’ deberá regresar al territorio cafetero para preparar el juego contra Deportivo Pereira, que se llevará a cabo el sábado 18 de abril y que corresponderá a la jornada número 17 de la liga colombiana del primer semestre del año.



El equipo dirigido por Lucas Fidolo González Vélez​ está ubicado en la cuarta casilla de la tabla de posiciones del rentado nacional con 27 puntos. Un triunfo del Tolima lo clasificaría a la fase final del torneo.