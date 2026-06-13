El último juego de este viernes 12 de junio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 fue el de Estados Unidos vs. Paraguay, correspondiente a la primera jornada del grupo D. Este cotejo acaparó la atención de miles de hinchas del deporte rey.



“Ya he hablado con ellos. Ya les he hablado… demasiado. Les dije que no esperen un discurso increíble el viernes. No, soy todo lo contrario. Creo que ahora es el momento de que se preparen emocional y mentalmente. Pienso que todos saben cómo estar listos”, dijo el director técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, antes del duelo.

Lea también Tabla de posiciones del grupo B del Mundial tras el Canadá vs. Bosnia

Palabras previo el juego

“Soy un jugador que siempre mantiene la calma, pero, sinceramente, soy consciente de que la gente de Paraguay está muy ilusionada con nosotros”, manifestó, por su parte, Diego Gómez, jugador de Paraguay.



“Siempre damos el 100 % para que nuestro país se sienta orgulloso. Estoy muy feliz aquí, de poder representar a mi país (en un Mundial), algo que hemos conseguido después de mucho tiempo; es una reivindicación y, bueno, la verdad es que…”, agregó, en su momento.

Lea también VIDEO: Paraguay despierta en el Mundial 2026 y le marcó golazo a Estados Unidos

Primer tiempo para el olvido para Paraguay

El duelo comenzó de una manera más que intensa. Al minuto 7 del primer tiempo, tras un ataque de Estados Unidos, Damián Bobadilla tuvo el infortunio de marcar el primer autogol del torneo.



Al minuto 31, Folarin Balogun marcó el segundo tanto para el conjunto dueño de casa. Luego, al 45+5, el mismo jugador convirtió un tremendo golazo. 3 a 0 acabó el primer tiempo.

Tabla y resultado del primer partido del grupo D

Para el segundo tiempo, Gustavo Alfaro, director técnico de Paraguay, realizó algunas modificaciones, esto tratando de cambiar la historia. Pero los guaraníes solo pudieron marcar un tanto y los locales anotaron otro. Estados Unidos ganó 4 goles a 1.



1. Estados Unidos 3 puntos

2. Turquía 0

3. Australia 0

4. Paraguay 0



