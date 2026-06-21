Este sábado 20 de junio se llevó a cabo la segunda jornada del grupo E de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.
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Mundial 2026
Tabla de posiciones del grupo E del Mundial 2026 tras la segunda fecha
La segunda jornada de esta zona dejó una selección clasificada a la siguiente ronda.
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Este sábado 20 de junio se llevó a cabo la segunda jornada del grupo E de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.
Este sábado 20 de junio se llevó a cabo la segunda jornada del grupo E de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.