Este sábado 20 de junio, también se llevó a cabo la segunda jornada del grupo F de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se realiza en Estados Unidos, Canadá y México. En ambos juegos hubo goleadas.



Primero, la selección de Países Bajos venció 5 goles a 1 a Suecia. El equipo neerlandés se perfila para sentenciar su clasificación a la siguiente ronda de la máxima fiesta del deporte rey.

Victoria neerlandesa

“Países Bajos dejó unas sensaciones raras en su debut contra Japón; en ocasiones estuvo a merced de los nipones, pero su actuación contra Suecia sí tuvo los ingredientes que pueden hacer de los Oranje un equipo que pueda soñar con todo en esta Copa Mundial 2026”, reseñó la FIFA.



“Es verdad que el marcador quizá es un poco más amplio de lo que se vio en el partido, pero también consiste en eso el fútbol, en la efectividad, la capacidad de poner en el marcador lo que en otros momentos son poco más que ocasiones”, añadió.

Japón ganó un duelo histórico

Luego, la selección de Japón, en el estadio de Monterrey y en el partido número 1.000 de las Copas del Mundo, derrotó 4 goles a 0 a Túnez, que cambió de entrenador en pleno torneo.



“Un partido histórico en Monterrey —el número 1.000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA— vio a Japón escribir también una página propia en los libros de récords. El brillante Keito Nakamura fue el autor del gol que abrió el marcador. Tras internarse en el área y enviar un pase cruzado frente al arco, Daichi Kamada apareció para empujar el balón a la red entre una multitud de camisetas azules y blancas. Fue su segundo gol del torneo y el más rápido anotado por Japón en una Copa Mundial”, indicó la FIFA.

Así quedó la tabla del grupo F

1. Países Bajos 4

2. Japón 4

3. Suecia 3

4. Túnez 0