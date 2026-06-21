Túnez vs. Japón: Así quedó el partido número 1.000 de las Copas del Mundo

En el estadio de Monterrey, que contó con una muy buena presencia de hinchas, se llevó a cabo el partido número mil de las Copas del Mundo de la FIFA. El compromiso terminó con una victoria más que categórica.

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Un duelo para la historia

La selección de Japón se enfrentó con su similar de Túnez por la segunda jornada del grupo F del certamen orbital que, como bien se sabe, se adelanta en Estados Unidos, Canadá y México.



“Un duelo para los libros de historia: Túnez y Japón se enfrentan en el partido número 1,000 de la larga y rica historia de la Copa Mundial de la FIFA. Tras empatar con Países Bajos en el Estadio de Dallas, los Samurai Blue viajarán a Monterrey para enfrentar a Túnez, que disputará su segundo encuentro en la ciudad mexicana. El equipo tunecino necesita resarcirse de su dolorosa derrota ante Suecia, la cual le costó el cargo a su entrenador. Hervé Renard se estrenará ante el cuadro nipón en busca de una victoria que les mantenga con opciones”, escribió la FIFA previo al cotejo.

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¿Japón es la sorpresa del Mundial?

“Japón consiguió un lugar en la fase eliminatoria por primera vez cuando derrotó a Túnez por 2-0 en su último partido de la fase de grupos en Corea/Japón 2002. Los goles de Hiroaki Morishima y Hidetoshi Nakata sellaron el histórico pase en Osaka, resultado que desató las celebraciones a lo largo del país coanfitrión”, añadió.



En el papel, el equipo favorito para llevarse la victoria era el combinado japonés. En la primera fecha, esta escuadra empató en un partidazo con la selección de Países Bajos. Por su parte, Túnez perdió ante Suecia.

Victoria japonesa

Y bien, lo que se esperaba en la antesala se presentó en el cotejo. La selección de Japón se hizo fuerte y se impuso ante su rival con un marcador de cuatro goles a cero. Fue un duelo intenso desde el primer minuto.



Con este resultado, el combinado nipón da un paso enorme para clasificar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Muchos amantes del deporte rey quieren que Japón llegue a las finales del torneo.