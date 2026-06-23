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Mundial 2026

Tabla de posiciones del grupo I tras la segunda fecha del Mundial

La segunda jornada de la zona en cuestión estuvo repleta de goles.
Carlos Cañas
Tabla del grupo I.
Tabla del grupo I. // AFP

Este lunes 22 de junio, se disputó la segunda jornada del grupo I de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Fueron dos duelos entretenidos de inicio a fin.

Primero, la selección de Francia venció 3 goles a 0 al combinado de Irak. La gran figura del equipo galo, nuevamente, fue el delantero del Real Madrid de España, Kylian Mbappé, quien marcó dos tantos.

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Mbappé volvió a ser figura

“Tal como se esperaba, Francia impuso su dominio desde el inicio del encuentro. Con la pelota en su poder y una presión colectiva que no dejó espacios para el contragolpe iraquí, los europeos controlaron el partido desde los primeros minutos”, señaló la FIFA.

“Quien frotó la lámpara para romper el cero antes del cuarto de hora fue, ni más ni menos, que Kylian Mbappé. El delantero recibió en la puerta del área, enganchó hacia su pierna izquierda y no dudó en soltar un disparo que se metió para abrir el marcador. En una jornada donde Lionel Messi convirtió un doblete, el jugador del Real Madrid no quiso quedarse atrás en la carrera por el récord histórico como máximo artillero de la Copa Mundial y registró un nuevo tanto en su cuenta”, añadió.

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Haaland también brilló

Luego, le llegó el turno a la selección de Noruega y a Senegal. El equipo europeo, en un partidazo, se impuso por 3 goles a 2. Erling Haaland, del Manchester City de Inglaterra, convirtió dos dianas.

“Noruega derrotó por 3-2 a Senegal en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, por la segunda fecha del Grupo I, y se clasificó a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, indicó la FIFA.

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“Las cuatro victorias de Noruega en la Copa Mundial de la FIFA han sido contra equipos de cuatro confederaciones diferentes: 1-0 contra México (CONCACAF) en 1994, 2-1 contra Brasil (CONMEBOL) en 1998, 4-1 contra Irak (AFC) en 2026 y ahora un triunfo contra Senegal, representante de la CAF”, agregó.

Así quedó la tabla del grupo I

1. Francia 6 puntos
2. Noruega 6
3. Senegal 0
4. Irak 0

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