Tabla de posiciones del grupo L del Mundial tras la segunda fecha

Este martes 23 de junio, se llevó a cabo la segunda jornada del grupo L de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se realiza en Estados Unidos, Canadá y México.



Primero, se enfrentaron las selecciones de Inglaterra y de Ghana. En el papel, el equipo favorito para llevarse los tres puntos era el europeo. Sin embargo, los africanos plantearon un buen juego y no permitieron la derrota. El choque quedó 0 a 0.

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Voces de los protagonistas

“Tuvimos una doble chance al final, y quizá merecíamos ganar. Es difícil convertir ante estos equipos; si no puedes marcar, se convierte en un partido de paciencia. No es fácil cuando los rivales defienden con un bloque tan bajo. En el primer tiempo lo intentamos, tuvimos ritmo, intensidad, pero simplemente no pudimos convertir. Hicimos un gran trabajo defendiendo sus contraataques; estuvimos muy bien. Los que entraron desde el banco hicieron un buen trabajo. El partido ante Panamá es en cuatro días, y en eso vamos a pensar más adelante”, dijo a DAZN el DT de Inglaterra, Thomas Tuchel.



“Siempre es difícil cuando juegas contra 11 hombres replegados tan atrás como estaban ellos, pero hay que encontrar soluciones. En los últimos 10 minutos tuvimos mala suerte de no convertir. Todavía tenemos una gran chance de terminar primeros en el grupo ante Panamá, así que hay que ser positivos en todo sentido. Fueron muy compactos, con un 5-4-1 sin el balón y espacios muy reducidos para jugar, pero, por otro lado, nosotros podemos hacer más con la pelota. Hay que reconocerle el mérito a Ghana”, dijo, por su lado, Declan Rice, a la BBC.

Croacia ganó

Después de ese encuentro, midieron fuerzas, en el estadio de Toronto, la selección de Croacia y el combinado de Panamá. El conjunto europeo, tras perder en la primera fecha y por tener jugadores en las principales ligas del mundo, estaba obligado a ver la victoria.



Y bien, lo que se esperaba en la antesala se tradujo en el terreno de juego. Aunque eso sí, hasta el final el duelo fue muy disputado. Al final, la selección de Croacia ganó por la mínima diferencia.

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Así quedó la tabla de posiciones del grupo L del Mundial

1. Inglaterra 4 puntos

2. Ghana 4

3. Croacia 3

4. Panamá 0















