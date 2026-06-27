Este viernes 26 de junio, se disputó la tercera y última jornada de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



La selección de España se vio las caras con Uruguay en el estadio de Guadalajara, que estuvo a reventar. Los charrúas no tenían mañana; estaban obligados a ganar para avanzar de ronda.

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Uruguay perdió

Pero los dirigidos por Marcelo Bielsa no pudieron ver el triunfo; tampoco lograron empatar. Con la igualdad, los sudamericanos tenían chances de clasificar a los dieciseisavos de final. El partido terminó 1 a 0 a favor de España.



“El gol de Álex Baena cerca del final del primer tiempo le permitió a España asegurarse el primer puesto del Grupo H, tras vencer a Uruguay en su último partido de la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026. Con esta derrota, la selección sudamericana campeona del mundo quedó eliminada del torneo”, reseñó la FIFA.

España clasificó

“El gol cambió el partido. Uruguay venía jugando bien el primer tiempo, generando ocasiones. España, en cambio, tenía dificultades para traducir su juego de posesión en chances claras. Pero cuando se acercaba el final del primer tiempo, Álex Baena llegó al área desde el sector izquierdo, controló un centro bajo de Marcos Llorente y sacó un remate fuerte que Fernando Muslera no pudo contener, y le dio la ventaja a España”, añadió.



En el otro juego, realizado en el estadio de Houston, midieron fuerzas las selecciones de Arabia Saudita y Cabo Verde. El primer equipo tenía que ganar para clasificar y al otro con un empate le basta, siempre y cuando España venciera a Uruguay.

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Así quedó la tabla de posiciones del grupo H del Mundial

1. España 7 puntos

2. Cabo Verde 3

3. Uruguay 2

4. Arabia Saudita 2





