En las horas de la noche de este martes 26 de mayo, el Deportivo Independiente Medellín se vio las caras con Estudiantes de La Plata de Argentina por la sexta y última fecha del grupo A de la Copa Libertadores de América.



Al ser local el conjunto argentino, el compromiso se llevó a cabo en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, que contó con una aceptable presencia de hinchas. El cotejo acaparó la atención de cientos de amantes del deporte rey.

Ganar o ganar, esa era la consigna

Estudiantes de La Plata tenía la obligación de ganar ante su gente para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Un empate y mucho menos la derrota le servían al club dueño de casa.



Por su parte, para avanzar a octavos, al poderoso de la montaña le servía tanto la victoria como el empate, por lo que en papel se podía decir que el conjunto colombiano llegó mejor a este encuentro.

Lea también OFICIAL: Amaranto Perea es nuevo DT de Medellín

Primer tiempo empatado

El primer tiempo estuvo intenso y apretado de inicio a fin. Como era de esperarse, Estudiantes de La Plata salió desde el arranque a buscar la ventaja, pero el Deportivo Independiente Medellín mantuvo un orden defensivo importante.



La escuadra paisa, aunque esperaba el ataque del rival, realizaba transiciones rápidas para intentar hacer daño. Sin embargo, no pudo anotar. La etapa inicial, entonces, terminó sin goles.

Lea también Amaranto Perea contó detalles de su llegada a Medellín; idea de juego y decisión con jugadores

Resultado final y la tabla del grupo

El segundo tiempo, como era de esperarse, empezó de la misma manera. Estudiantes de La Plata hacía lo posible por marcar el gol de la clasificación y el Deportivo Independiente Medellín hacía lo propio para defenderse bien.



Al final, el conjunto argentino se impuso por la mínima diferencia y avanzó a octavos de final de la Copa Libertadores. Medellín terminó tercero y tendrá que jugar el repechaje de la Sudamericana. Así quedó la tabla del grupo A:



1. Flamengo 16 puntos

2. Estudiantes 9

3. Medellín 7

4. Cusco



