Tatay Torres lanza contundente declaración sobre Deportes Tolima

El martes 28 de abril, Deportes Tolima recibió en el estadio Manuel Murillo Toro a Coquimbo Unido de Chile por la tercera jornada del grupo B de la Copa Libertadores de América.



La escuadra colombiana estaba obligada a ganar para seguir con chances de clasificar a los octavos de final del torneo y, bien, este objetivo se alcanzó. Tolima terminó ganando 3 goles a 0.

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Tolima crece

Con ese resultado, el conjunto vinotinto y oro llegó a cuatro puntos y se ubicó de manera parcial en la segunda casilla de la tabla de posiciones de la zona. Los colombianos harán todo lo posible por avanzar de ronda.



Los goles fueron anotados por el mediocampista Sebastián Guzmán, el delantero Luis Fernando Sandoval y por el extremo Jerson González. Deportes Tolima demostró un gran nivel.

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Palabras de Tatay

Tras el compromiso, el mediocampista ofensivo Juan Pablo Torres, que aunque no hizo gol sí realizó un buen cotejo, lanzó una contundente declaración sobre su equipo. El jugador que pertenece a Atlético Nacional de Medellín resaltó el trabajo del director técnico Lucas González Vélez.

“Estos partidos en Libertadores se juegan de otra manera. Esa es la importancia de tener un entrenador como el profe, que se da cuenta de cualquier detalle”, manifestó, sin rodeos, Tatay Torres.

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Tolima pelea en dos frentes

Lucas ha demostrado que es un entrenador con un carácter ofensivo más que importante. Esto ha sido relevante para que Deportes Tolima, por ejemplo, haya disputado la gran final de la liga colombiana del segundo semestre del año anterior.



Deportes Tolima, con el paso del tiempo, se convierte en un equipo más y más sólido. Además de pelear en la Copa Libertadores de América, el pijao estará en los cuartos de final de la presente liga colombiana.





