VIDEO - Yoshan Valois es la llave del gol para la Selección Colombia tras darle otra victoria a Lanús

Inició la segunda fecha de la Copa Libertadores en la que los colombianos han venido teniendo protagonismo, Santa Fe y Medellín perdiendo, y sacando la cara un jugador que milita en Lanús y sumó una nueva victoria a su historial.

El triunfo de Lanús por 1-0 frente a Always Ready en la Copa Libertadores dejó sensaciones positivas para el conjunto argentino, que logró imponerse en un partido cerrado y de alta exigencia táctica en donde fue Yoshan Valois el principal protagonista tras anotar el tanto de la victoria, un gol que le da un llamado de atención a Néstor Lorenzo.

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Lanús mostró una propuesta clara y era hacerse fuerte en casa, controlar la posesión y buscar profundidad por las bandas. Sin embargo, el equipo boliviano no se lo puso fácil. Always Ready apostó por un bloque compacto y bien parado en defensa que le costó abrir el marcador al cuadro argentino.

La diferencia llegó a cuando se cumplió un poco más de la hora del partido, cuando el conjunto granate logró capitalizar uno de sus momentos de mayor presión. Tras una jugada elaborada, Lanús encontró una falta cerca del área en la que Yoshan Valois se convertiría en protagonista.

El #10 ingresó para el complemento y se encargó de ejecutar un tiro libre cerca del área rival. Marcelino Moreno disparó con potencia y le "rompió las manos" al arquero rival, quien dejó la pelota penando en el área, la cual fue cazada por el delantero colombiano, quien convirtió el tanto definitivo.

La anotación de Valois vuelve a ser importante para Lanús, ya que se vuelve a meter en la lucha por la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores tras haber caído en la primera fecha, pero no solo esto, sino que también le da oportunidades al atacante de seguirse dando a conocer a nivel internacional para que Néstor Lorenzo de pronto pueda llegar a poner el radar sobre él para una futura convocatoria a la Selección Colombia.

Próximo partido en el que podría jugar Yoshan Valois la Selección Colombia antes del Mundial

El siguiente reto de Néstor Lorenzo con Colombia previo a la Copa Mundial, que comenzará en junio, será contra Costa Rica. Este encuentro será la despedida de la 'tricolor', un encuentro que se llevará a cabo en el Estadio El Campín el 29 de mayo y servirá no solo para que el estratega ultime detalles con un planteamiento táctico, sino para que los jugadores lleguen con la frente en alto a asumir esta competencia.

Siguiente partido de Yoshan Valois con Lanús

El próximo encuentro en el que se espera que Valois siga sumando minutos como titular vistiendo la camiseta de Lanús será en condición de visitante por la fecha 15 de la Primera División de Argentina, en donde se enfrentarán ante Gimnasia y Esgrima el lunes 20 de abril sobre las 19:45 hora Colombia.