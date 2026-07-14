Técnico de Francia explotó contras sus jugadores tras salir eliminado ante España

Se disputó la primera semifinal de la Copa Mundial en donde los protagonistas fueron España y Francia, dos de las candidatas a ganar el título desde el principio de la competencia, pero en donde fue Luis de la Fuente el que se terminó llevando la clasificación al último partido en donde todavía espera rival.

España se llevó la victoria con un resultado de 2-0 protagonizado por Oyarzabal y Pedro Porro, dos duros golpes que dejaron sin opciones a Didier Deschamps, quien no supo reaccionar durante los 90 minutos y reconoció que su equipo no logró desarrollar el juego que había preparado para un compromiso de esa magnitud.

Deschamps dejó tajante mensaje tras ser eliminado del Mundial

Las declaraciones del técnico reflejan el análisis de un partido en el que Francia encontró dificultades para generar opciones claras de gol. Desde los primeros minutos, el equipo español logró reducir los espacios en su campo, obligando a los franceses a buscar alternativas que no tuvieron la precisión necesaria para romper el bloque defensivo.

De igual manera, el seleccionador francés hizo un balance del rendimiento de sus dirigidos y señaló que la experiencia de algunos jugadores influyó en el desarrollo del encuentro, aunque evitó restarle mérito al recorrido realizado por su selección durante el torneo.

Lea también [VIDEO] Anulado el tercer gol de España frente a Francia

También explicó que el plan de juego preparado para enfrentar a España no pudo ejecutarse de la manera esperada debido a la solidez mostrada por el rival. "Sabíamos que España defiende bien, dejó poco espacio y, si el nivel técnico es más bajo que en otros partidos no podíamos ganar. Si a nivel técnico y defensivo no estamos a la altura no podemos ganar", afirmó Deschamps ante los medios de comunicación.

Mbappé también habló tras la eliminación de Francia

El capitán del cuadro francés se robó el protagonismo también en medio de la semifinal del certamen mundialista, no solo porque no pudo anotar gol que le permitiera clasificar a su selección o al menos aumentar diferencia en la tabla de goleadores, sino porque fue autocrítico y reconoció que no fueron capaces de cumplir con las expectativas planteadas.

"Creo que no hicimos el partido que queríamos hacer, ni tácticamente, ni siquiera técnicamente, ni en el nivel global que ofrecimos. Y cuando no haces lo que se supone que debes hacer en una semifinal de un Mundial, no ganas".

Lea también [Video] Pedro Porro marcó el segundo gol de España ante Francia

Tabla de goleadores del Mundial 2026