En las horas de la noche del miércoles 21 de mayo, Junior de Barranquilla recibió a Sporting Cristal de Perú por el partido correspondiente a la quinta jornada del grupo F de la Copa Libertadores de América.



El equipo que es dirigido por el uruguayo Alfredo Arias llegó a este compromiso sin la posibilidad de clasificar a los octavos de final del torneo de clubes internacional más importante y competitivo de esta parte del mundo.

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Necesidad de ganar

A pesar de ello, el conjunto tiburón estaba en la obligación de obtener los tres puntos para seguir con chances de avanzar al repechaje del otro certamen de la Conmebol, la Copa Sudamericana.



Teniendo muy en cuenta esto, Junior de Barranquilla saltó al terreno de juego con el firme objetivo de llevarse la victoria y, bien, al minuto 35 del primer tiempo ya ganaba por 3 goles a 0. Luis Fernando Muriel, en dos oportunidades, y Kevin Pérez marcaron los tantos de la escuadra costeña. Tras la llegada del tercer tanto, se pensó que se iba a presentar una goleada histórica.

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Cristal se despertó, pero ganó el local

Sin embargo, esto no fue así, pues Junior bajó cambios y Sporting Cristal aprovechó para marcar en dos ocasiones. Yoshimar Yotún, en el agregado del primer tiempo, y Gustavo Cazonatti, al 55, convirtieron para los incas.



El compromiso terminó 3 goles a 2 a favor del Junior de Barranquilla. Cabe mencionar que el club rojo y blanco empezó el partido con un equipo alterno, esto pensando en el partido de vuelta de las semifinales de liga colombiana del primer semestre del año ante Independiente Santa Fe de Bogotá.

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Junior, con el sueño de la Sudamericana

La institución de la capital del departamento del Atlántico, con la victoria, llegó a cuatro puntos y es última del grupo F. Para ir a la Copa Sudamericana, deberá vencer en Brasil a Palmeiras por la última fecha y esperar que Sporting Cristal no le gane a Cerro Porteño de Paraguay.

Sobre ello, en zona mixta, habló Toe Gutiérrez. “Estamos a un pasito de sumar 3 puntos más en Brasil, va a ser difícil, pero el equipo está vivo”, manifestó, sin rodeos, el referente del Junior.







