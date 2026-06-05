Tim Payne, la revelación del Mundial que jugó en Colombia: el torneo que disputó en Cali

Durante las últimas semanas previas al Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, el nombre de Tim Payne pasó del desconocimiento a una figura en todos los países. Nueva Zelanda no se podía creer lo que estaba pasando con su defensor, ni mucho menos que un creador de contenido argentino diera con el tiro.

Todo inició por una campaña que se hizo viral del influenciador Valentín Scarsini que hizo la tarea de buscar al jugador menos reconocido que disputará el Mundial. Lo hizo mirando el ranking de las 48 selecciones de la FIFA y Nueva Zelanda es actualmente la de menor puntuación. De hecho, no ha ganado ningún partido mundialista en su historia.

Lo que muchos no recuerdan antes de figurar en la Copa del Mundo es que Tim Payne estuvo hace quince años en Colombia, precisamente en Cali participando en una competencia avalada por la FIFA. Claramente, no era conocido, pero ahora, que pasó a tener más de 5 millones de seguidores en redes sociales salió a la luz esa anécdota.

TIM PAYNE DISPUTÓ EL MUNDIAL SUB-20 EN COLOMBIA

La vida cambia bastante y a Tim Payne todo le cambió para bien. Aunque dejó claro que sigue siendo el mismo zaguero de 32 años respondiendo con humildad al bombo que le ha dado la campaña de Valen Scarsini, el neozelandés afronta una nueva Copa del Mundo y espera revertir la historia del seleccionado oceánico que no ha podido ganar ningún partido en las dos ediciones que ha disputado.

Sin embargo, hace 15 años, Tim Payne figuró en la selección de Nueva Zelanda que disputó el Mundial Sub-20. Con apenas 17 años, el defensor, que en esa época era uno de los delanteros del seleccionado neozelandés tuvo protagonismo representando a su país en el ciclo mundialista.

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Tim Payne estuvo en Cali jugando en el Estadio Pascual Guerrero, el recinto deportivo más representativo de la capital del Valle del Cauca tuvo a un futbolista que era desconocido para muchos, pero que luego iba a tener todo el reconocimiento del mundo, nada más ni nada menos que en un certamen mundialista.

En aquel 2011, Tim Payne participó en el Mundial Sub-17 y en el Sub-20. Infortunadamente, en el certamen mundialista que se disputó en Colombia, solo jugó un partido de los tres de la fase de grupos entrando en el segundo tiempo en el empate ante Camerún.

Nueva Zelanda en ese Mundial que tuvo al Pascual Guerrero como la casa de la selección, no pudo ganar ninguno de los tres partidos disputados. Empató contra Camerún en el debut, igualó con Uruguay y perdió ante Portugal en la última salida por la mínima diferencia.

TIM PAYNE JUGARÁ SU PRIMER MUNDIAL DE MAYORES

Nueva Zelanda apenas jugará su tercer Mundial después de las experiencias que tuvo en 1982 en España y en el 2010 en Sudáfrica. El seleccionado neozelandés tendrá a Tim Payne como uno de los referentes, especialmente por el boom que ha tenido a lo largo de estas semanas.

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Después de una ausencia larga de Nueva Zelanda en la Copa del Mundo, Tim Payne jugará su primer Mundial con los oceánicos en un torneo de mayores. El defensor espera ser una pieza clave para superar la fase de grupos o por lo menos, ganar su primer partido.

Con la presencia de Tim Payne, Nueva Zelanda enfrentará a Inglaterra en un amistoso previo el sábado 6 de junio, y en el Mundial, los neozelandeses se verán las caras con Irán, Egipto y Bélgica.