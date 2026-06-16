Hace unos días, se mencionó que Deportivo Riestra, equipo del fútbol argentino, podría llegar a contratar al lateral derecho Tim Payne, sensación del Mundial FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El interés desde Argentina

“Deportivo Riestra analiza la posibilidad de sumar a Tim Payne, el defensor de la selección de Nueva Zelanda que en los últimos días se transformó en un fenómeno de las redes sociales. La idea existe dentro del club, aunque por el momento el principal obstáculo pasa por lograr un contacto directo con el futbolista y avanzar en una negociación concreta”, señaló TyC Sports.



“Desde la institución reconocieron que el interés está sobre la mesa, aunque también admitieron que la operación aparece como compleja en esta etapa inicial. Por ahora, los esfuerzos están puestos en intentar establecer comunicación con el jugador, una condición indispensable para evaluar si el proyecto puede avanzar”, añadió.

Tim Payne despertó el interés de un gigante

A pesar de que el club gaucho quiere contar con el jugador de la selección de Nueva Zelanda, esta situación no se daría, pero ojo, porque el futbolista sí arribaría a un grande del sur de América.



En las últimas horas ha trascendido que Olimpia de Paraguay sería el equipo al que llegaría Tim Payne. La prensa británica señala que el traspaso estaría prácticamente casi listo.

Payne iría a Olimpia

“El lateral derecho neozelandés y sensación viral Tim Payne se unirá al equipo paraguayo Olimpia procedente de Wellington Phoenix”, señaló Sky Sports, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Si el asunto se llega a concretar, es posible que se haga oficial una vez Tim Payne y la selección de Nueva Zelanda terminen su participación en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.