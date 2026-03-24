Titular con la que Colombia jugaría el amistoso contra Croacia

El conteo regresivo sigue disminuyendo y ya quedan menos de 80 días para volver a ver en acción a la Selección Colombia en una cita mundialista, un hecho que disfrutarán todos los colombianos luego de la ausencia que hubo en la edición que se llevó a cabo en Catar durante 2022.

Las expectativas son bastante altas con la 'tricolor' tomando en cuenta el gran presente deportivo con el que cuentan varias de sus figuras a nivel individual, pero todavía sigue haciendo falta ultimar detalles, por lo que se enfrentarán a Croacia en un duelo amistoso en donde Néstor Lorenzo saldría a la cancha con lo mejor de lo mejor.

Lea también Yepes regresó a Deportivo Cali tras sorpresiva decisión

Así saldría Colombia para enfrentar a Croacia

La Selección Colombia afronta un nuevo reto internacional cuando se mida ante Selección de Croacia en un partido amistoso que servirá como termómetro de cara a los próximos desafíos del ciclo mundialista. El encuentro, programado en territorio estadounidense, genera gran expectativa por el nivel del rival y por el momento que vive el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Colombia llega a este compromiso con una base consolidada y una idea de juego cada vez más clara. Bajo la conducción de Lorenzo, el equipo ha mostrado solidez defensiva, orden táctico y una transición ofensiva rápida, comandada por jugadores como Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias, quienes posiblemente inicien como titulares.

Lea también Galatasaray sentencia el futuro de Yáser Asprilla: habría rotunda decisión

El partido se disputará el jueves 26 de marzo y los colombianos se enfrentarán a una selección colmada de figuras como el propio Luka Modric, aunque Lorenzo tampoco se guardará nada para el encuentro. Hizo una convocatoria de gran categoría, pero le aportaría a ir a la "segura" con los jugadores que ya conoce desde el pitazo inicial.

XI: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz; Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

En otras noticias: La razón por la que Sebastián Villa no fue convocado a la selección Colombia

Cómo ver Colombia vs. Croacia EN VIVO

Los aficionados podrán seguir el partido Colombia vs. Croacia en vivo por la APP del Canal RCN y la señal principal del Canal, así como el canal de Youtube de Deportes RCN, con una cobertura especial que incluirá previa, análisis y todos los detalles del encuentro.

Lea también Reinaldo Rueda está a poco de volver a dirigir tras interés de un grande de América

¿En qué grupo del Mundial quedó Colombia y cuándo debuta?

La Selección Colombia ya conoce su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego del sorteo oficial realizado en diciembre de 2025, Colombia quedó ubicada en el Grupo K, donde enfrentará a: