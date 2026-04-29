Titular de Junior Vs Sporting Cristal en la fecha 3 de la Copa Libertadores

Junior de Barranquilla confirmó su alineación titular para visitar este martes 28 de abril a Sporting Cristal en partido de la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

El equipo 'rojiblanco' afronta el compromiso con el objetivo de sumar su primera victoria en el certamen internacional, ya que registra un empate como local con Palmeiras en la jornada inaugural y una derrota como visitante con Cerro Porteño en la segunda fecha.

Titular de Junior para visitar a Sporting Cristal

Para visitar a Sporting Cristal, el director técnico Alfredo Arias sorprendió con dos variantes en la alineación titular, teniendo en cuenta los más recientes encuentros.

Se trata de la presencia del mediocampista Fabián Ángel y del extremo Joel Canchimbo.

Teniendo como referencia los partidos con Palmeiras y Cerro Porteño, el zaguero Daniel Rivera y el mediocampista ofensivo Yimmi Chará se quedarán en el banco de suplentes.

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La titular de Junior la completan, en el frente de ataque, Kevin Pérez y Teófilo Gutiérrez.

Mauro Silveira; Yeison Suárez, Jermein Zidane Peña, Lucas Monzón, Jhomier Guerrero, Juan David Ríos, Jesús David Rivas, Fabián Ángel, Kevin Pérez, Joel Canchimbo y Teófilo Gutiérrez.

Sporting Cristal Vs Junior: hora y cómo VER EN VIVO

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El partido entre Sporting Cristal contra Junior por la fecha 3 del grupo F en la Copa Conmebol Libertadores se juega este martes 28 de abril a partir de las 9:00 de la noche, horario colombiano.

El duelo se puede VER EN VIVO por la señal de Disney + y de ESPN.