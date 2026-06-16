Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Mundial 2026

Todo parejo en el grupo H - tabla de posiciones luego de la fecha 1

Este lunes se efectuaron los dos primeros partidos de esta zona.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Todo parejo en el grupo H - tabla de posiciones luego de la fecha 1
Arabia Saudita, Uruguay, España y Cabo Verde // AFP

La primera fecha del grupo H del Mundial 2026 dejó una particularidad poco común: las cuatro selecciones terminaron igualadas en puntos tras registrarse dos empates en la jornada inaugural, por lo que la zona quedó completamente abierta de cara a la segunda fecha.

[Video] Uruguay fue superior a Arabia pero no pasó del empate en el debut - resumen y goles

Lea también

[Video] Uruguay fue superior a Arabia pero no pasó del empate en el debut - resumen y goles

Resumen de la primera fecha del grupo H del Mundial

La actividad comenzó con el sorprendente empate sin goles entre España y Cabo Verde. El seleccionado africano disputó el primer partido mundialista de su historia y estuvo a la altura de las circunstancias, logrando neutralizar a una de las selecciones llamadas a pelear por los primeros lugares del grupo.

Cabo Verde mostró orden táctico, disciplina defensiva y personalidad para competir de igual a igual frente al conjunto español, que no encontró los espacios necesarios para imponer condiciones y debió conformarse con una unidad.

Vozinha hizo sufrir a España en el Mundial: ¿Quién es y dónde juega?

Lea también

Vozinha hizo sufrir a España en el Mundial: ¿Quién es y dónde juega?

Más tarde, Uruguay y Arabia Saudita protagonizaron un compromiso intenso que terminó igualado 1-1. Los saudíes golpearon primero y estuvieron cerca de quedarse con los tres puntos, pero la insistencia uruguaya terminó teniendo recompensa en la recta final del encuentro.

El primer gol del partido llegó a los 41 minutos del primer tiempo por intermedio de Abdulelah Al-Amri, quien aprovechó un rebote dejado por Fernando Muslera dentro del área para adelantar al seleccionado asiático.

La recompensa para los sudamericanos apareció a los 80 minutos, cuando Maximiliano Araújo logró convertir el tanto de la igualdad luego de una larga búsqueda ofensiva que evitó una derrota en el debut mundialista.

Mundial 2026: horarios y cómo VER EN VIVO los partidos de este martes 16 de junio

Lea también

Mundial 2026: horarios y cómo VER EN VIVO los partidos de este martes 16 de junio

Con estos resultados, todos los integrantes del grupo H finalizaron la primera jornada con un punto, manteniendo intactas sus opciones de clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Tabla de posiciones grupo H del Mundial - Fecha 1

1. Uruguay, 1
2. Arabia Saudita, 1
3. España, 1
4. Cabo Verde, 1

Partidos, días y horarios, fecha 2 del grupo H del Mundial

La segunda fecha se disputará el domingo 21 de junio. España enfrentará a Arabia Saudita (18:00 horas de España), mientras que Uruguay se medirá con Cabo Verde (19:00 horas de Uruguay), en dos compromisos que podrían comenzar a definir el rumbo de uno de los grupos más parejos del Mundial 2026.

En esta nota

Mundial 2026 Selección de Uruguay Selección de España Arabia Saudita Fútbol Internacional FIFA