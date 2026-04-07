Tolima, a desequilibrar el historial: así le ha ido recibiendo a clubes peruanos por Libertadores

Deportes Tolima se alista para iniciar su camino en la Copa Libertadores 2026, y lo hará este martes 7 de abril cuando reciba a Universitario de Deportes por la primera fecha de la fase de grupos.

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El compromiso se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué desde las 9:00 p. m. (hora colombiana), en un duelo que marcará el inicio del grupo B, donde el conjunto pijao también comparte zona con Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido de Chile.

De cara a este encuentro, hay un dato que llama la atención y tiene que ver con el historial de Deportes Tolima enfrentando a equipos peruanos en condición de local por Libertadores, un registro corto pero con antecedentes variados.

Tolima ha jugado ante cuatro equipos peruanos por Libertadores

Esta será la quinta ocasión en la que Tolima reciba a un club peruano en el certamen continental, y hasta el momento el balance es de una victoria, dos empates y una derrota, lo que deja un rendimiento relativamente equilibrado.

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El primer antecedente se remonta al 24 de abril de 1983, cuando el equipo colombiano empató 0-0 frente a Alianza Lima en un compromiso cerrado disputado en Ibagué.

Días después, el 27 de abril de ese mismo año, Tolima volvió a igualar, esta vez 1-1 ante Universitario, precisamente el rival al que enfrentará nuevamente en esta edición del torneo.

Hubo que esperar tres décadas para un nuevo cruce en casa ante equipos peruanos. El 24 de enero de 2013, el conjunto pijao logró su única victoria en este tipo de enfrentamientos al imponerse 1-0 sobre César Vallejo.

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Sin embargo, semanas después, el 26 de febrero de 2013, Tolima sufrió su única caída como local frente a un club de Perú, tras perder 0-1 contra Real Garcilaso, en un resultado que dejó lecciones en su momento.

Así las cosas, el equipo colombiano buscará este martes mejorar su historial frente a rivales peruanos en casa y arrancar con pie derecho su participación en la Copa Libertadores, en un grupo que promete ser competitivo desde la primera jornada.