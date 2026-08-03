Tolima cerrará el mercado de fichajes con delantero campeón con Pachuca

Comenzó el semestre de clausura de la temporada 2026 y uno de los principales protagonistas es Deportes Tolima, escuadra que está estrenando director técnico tras la salida de Lucas González y que tendrá que disputar 2 competencias casi que en simultáneo, los octavos de final de la Copa Libertadores y la Liga Betplay.

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El cuadro tolimense, frente a esta situación, reforzó también su plantilla con nuevos fichajes, no solo la de Sebastián Oliveros como nuevo estratega del club, sino también la contratación de Jorge Cabezas Hurtado, Homer Martínez y próximamente la de Sergio Aguayo, joven delantero mexicano que ya tendría todo listo para aterrizar en condición de préstamo.

Campeón mexicano jugaría en Tolima

Tras la salida del estratega bogotano, las directivas del club comenzaron a trabajar en la reestructuración de la institución desde el banquillo técnico, el cual ahora es encabezado por Sebastián Oliveros, viejo conocido del FPC, pero también en la plantilla de jugadores con la posible llegada de Sergio Aguayo.

Sin embargo, club todavía no ha cerrado contrataciones y acorde avanza la temporada se están dando cuenta las directivas y cuerpo técnico que haría falta contratar más jugadores. Entre las necesidades de Oliveros estaría la contratación de un nuevo delantero y de un volante que aporte a la elaboración de juego.

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La cuestión con el delantero ya estaría resuelta y la posibilidad de contratar a una joven estrella del fútbol mexicano es cada vez más factible, ya que Aguayo se ha mostrado dispuesto a vivir su primera experiencia en el fútbol internacional.

El jugador que pertenece a Chivas no ha tenido la oportunidad de sumar los minutos que se espera, razón por la cual lo enviarían al fútbol colombiano para que juegue en la primera división con el 'pijao' con contrato de préstamo por un año sin opción de compra.

¿Cómo le ha ido a Aguayo con Chivas?

El delantero de 23 años comenzó a jugar en la Liga MX con la camiseta de Chivas en la temporada 2025/26, pero desde entonces solamente ha tenido la oportunidad de disputar 5 partidos divididos en 65 minutos dentro del terreno de juego.

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