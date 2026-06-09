Tolima se desarma: figura se va a histórico de Europa

Deportes Tolima vuelve a ser el centro de atención en el Fútbol Profesional Colombiano, ya que no solo es el único equipo que se logró mantener con vida en la Copa Libertadores, sino porque también se empieza a desarmar de cara al semestre de clausura de la presente temporada.

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Lucas González conformó un equipo de alto nivel que destacó a nivel internacional, pero en donde ya no habría planes de contar con el joven mediocampista, Élan Ricardo, quien no cumplió con las expectativas y regresaría al equipo dueño de sus derechos deportivos en Europa.

Élan Ricardo deja Tolima para unirse a Besiktas

El cuadro 'pijao' tuvo un gran arranque en la temporada 2026 a nivel nacional e internacional, ilusionando con el título de la Liga Betplay, pero se quedó en semifinales, y también con su permanencia en la Copa Libertadores.

Tolima logró esto gracias a la gran cantidad de nombres destacados que forman parte de la plantilla, en donde uno de los más llamativos sin duda alguna era el de Élan Ricardo, quien arribó justamente a inicios de 2026 desde el fútbol de Europa jugando con Besiktas.

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Lamentablemente el mediocampista no cumplió con las expectativas, ya que su arribo estuvo marcado por varias lesiones que no lo dejaron estar en plena forma y disputar la cantidad de minutos y partidos que se esperaba.

Su préstamo terminó y las directivas del 'vinotinto y oro' habrían tomado la decisión de no contar con él para el siguiente semestre, lo que lo obliga a retornar a Europa para jugar con Besiktas, ya que es dueño de sus derechos deportivos por tres años.

¿Cómo le fue a Élan Ricardo con Tolima?

Tras su llegada en el semestre de apertura de 2026 las ilusiones eran bastante altas, ya que el costo del traspaso fue bastante alto. Aún así, una serie de lesiones, entre las cuales justamente hubo un esguince grado 2 de su rodilla izquierda, no lo dejaron destacar de la manera en la que se esperaba, habiendo jugado tan solo 10 partidos, marchándose con tan solo 295 minutos en el campo de juego y sin goles o asistencias.

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Tolima Vs Ind. Del Valle: fecha y horarios para los octavos de final de Copa Libertadores

La serie entre Deportes Tolima contra Independiente Del Valle dará inicio el martes 11 de agosto en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué a partir de las 7:30 de la noche.

El encuentro de vuelta se jugará el martes 18 de agosto a partir de las 9:30 de la noche en Quito, pero en estadio por definir.