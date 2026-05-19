Tolima se va goleado de Chile en la fecha 5 de la Copa Libertadores

Inició de la mejor manera una nueva fecha de la Copa Libertadores y trajo consigo movimientos en la tabla de posiciones de los grupos, pero también las primeras goleadas de la jornada, en donde justamente Tolima fue uno de los damnificados.

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Coquimbo Unido dio uno de los golpes de la quinta fecha de la Copa Libertadores tras vencer con autoridad 3-0 al Deportes Tolima en territorio chileno, resultado que dejó al conjunto colombiano sin la clasificación anticipada.

Goleada de Coquimbo Unido a Tolima en Libertadores

Desde el inicio del partido, Coquimbo mostró mayor intensidad y determinación. El equipo chileno salió decidido a imponer condiciones aprovechando el apoyo de su afición y rápidamente comenzó a generar peligro sobre el arco del Tolima, que nunca logró sentirse cómodo en el compromiso, en especial el arquero brasileño, Neto Volpi.

La presión alta y la velocidad por las bandas fueron claves para romper la defensa visitante y eso hizo que llegara el primer gol tras una jugada colectiva que terminó desatando la euforia en el estadio gracias al certero remate de Manuel Fernández sobre el minuto 26.

A partir de ahí, el equipo chileno ganó confianza y manejó el ritmo del encuentro, mientras Tolima evidenciaba problemas en la recuperación y poca claridad ofensiva. Esto causó que llegará el tanto que le daría la tranquilidad a Coquimbo en el segundo tiempo gracias a Cristián Zavala.

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En el segundo tiempo, el panorama empeoró para el cuadro dirigido por Lucas González. Tolima intentó adelantar líneas en busca del empate, pero dejó muchos espacios atrás y Coquimbo no perdonó, llegando el tercer gol sobre el minuto 54 gracias al #9 de Coquimbo, Nicolás Johansen.

Para Deportes Tolima, la derrota representa un golpe muy duro en sus aspiraciones internacionales. El equipo colombiano necesitaba sumar para asegurar su clasificación a la siguiente instancia, pero la caída en Chile complicó sus opciones de clasificar a los octavos de final de la Libertadores.

¿Cuándo será el próximo partido de Tolima en Libertadores?

El último compromiso que jugará Deportes Tolima en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 será en condición de visitante frente a Universitario de Perú.

Este compromiso que se llevará a cabo en el Estadio Municipal Francisco Sánchez, se jugará el martes 26 de mayo sobre las 19:30 hora Colombia.

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¿Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo de Tolima tras perder ante Coquimbo?

La tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores, tras la aplastante goleada del equipo comandado por Lucas González, dejó como líder absoluto a Coquimbo Unido con 10 unidades obtenidas en 3 victorias, 1 empate y una derrota.

Lo sigue justamente Deportes Tolima con 7 puntos y la clasificación parcial a la siguiente instancia del certamen, aunque Universitario, que se encuentra tercero, y Nacional, el cual es último, tienen cuatro unidades y podrían llegar a desplazarlo.