La desventaja histórica del Tolima previo a la vuelta ante O'Higgins por Libertadores

Lucas González afirmó en la rueda de prensa tras la derrota ante O’Higgins en Rancagua, Chile que hubo mucha mala suerte a lo largo de los 90 minutos. A los dos de la primera parte, Edwar López sufrió un golpe y tuvo que dejar el campo de juego. En su lugar ingresó Kelvin Flórez que a los 37 se fue expulsado.

Mientras Lucas González esperaba cambiar el plan del juego con algún cambio para reordenar el equipo por la expulsión, llegó el gol de O’Higgins que fue el único tanto en la serie. Con esta derrota, Deportes Tolima sigue sin saber lo que es sumar de a tres en territorio austral.

Infortunadamente, cuando le toca cerrar en condición de local contra los equipos chilenos, por más de que ha sacado victorias y empates estando invicto en las competencias internacionales, aparece un gran problema en busca de sellar las clasificaciones a las siguientes fases.

LA HISTÓRICA DESVENTAJA CERRANDO CONTRA EQUIPOS CHILENOS EN IBAGUÉ

Esta fue la séptima ocasión en la que Tolima visitó Chile entre competencias internacionales y amistosos. Cuatro de ellas han sido en Libertadores y Sudamericana. La primera fue en Copa Libertadores 1982 sufriendo una caída de 3-0 ante Cobreloa, en 2012 perdió 2-0 frente a Universidad Católica y en el 2020, empató con Unión La Calera sin goles, ambas por Copa Sudamericana.

En Chile no ha sacado victorias y solo suma una unidad por ese empate con La Calera, pero, en Ibagué las cosas tampoco han sido positivas, no por los resultados, pues, acumula dos victorias y una igualdad para encarar este nuevo choque contra O’Higgins.

Aunque ha sacado resultados positivos en condición de local contra Cobreloa superándolos 1-0, venciendo a Universidad Católica 3-1 en la vuelta en el Manuel Murillo Toro y un empate a un tanto contra Unión La Calera en la Copa Sudamericana de 2020, Tolima nunca ha podido sellar la clasificación a las siguientes fases.

En 1982 se encontró con Cobreloa en las semifinales en donde también estaban emparejados con Olimpia. Los chilenos se quedaron con el liderato y accedieron a la final frente a Peñarol. Luego, en 2012 arrancaron la serie con Universidad Católica con derrota 2-0 y en Ibagué ganaron 3-1. El resultado emparejó el global, pero por gol de visitante, los australes pasaron a los octavos de final.

La última ocasión fue en 2020 cuando igualaron sin goles contra Unión La Calera en condición de visitante. Cerraron la serie en Ibagué con un empate a uno que dejó al cuadro chileno en los octavos de final por goles de visita. Habrá que esperar si en esta edición acaban con esa mala racha y pueden remontarle a O’Higgins para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

TOLIMA LE PESA LA LOCALÍA

Además de este detalle que tiene que ver con cerrar de local ante los clubes de Chile que poco o nada ha ayudado al Deportes Tolima para sacar la clasificación a las siguientes fases, el cuadro ibaguereño le pesa bastante jugar en el Manuel Murillo Toro en la Liga BetPlay y en las competencias internacionales.

Los tolimenses han sido mejores visitantes que locales en el 2025, sobre todo, en el segundo tramo cuando fueron subcampeones. En esta edición de la Liga BetPlay perdieron ante Llaneros y ante el Deportivo Táchira, partido en el que clasificaron por penales.