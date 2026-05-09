Torneo BetPlay 2026-I: tabla de posiciones del cuadrangular B luego de la tercera fecha

La tercera jornada del grupo B de los cuadrangulares del Torneo BetPlay dejó un panorama mucho más claro en la parte alta de la tabla. La fecha comenzó con un triunfo clave de Barranquilla y cerró con una remontada determinante de Real Cartagena, que ahora comanda la zona.

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Resumen de la tercera fecha del grupo B de cuadrangulares - Torneo BetPlay

En el primer compromiso de la jornada, Barranquilla se impuso 2-0 sobre Bogotá, resultado que le permitió escalar posiciones y mantenerse con opciones firmes de pelea en el cuadrangular. El equipo capitalino, en cambio, profundizó su difícil presente y quedó comprometido en la tabla.

Luego, en el duelo estelar de la fecha, Real Cartagena protagonizó una victoria de peso al vencer 2-1 a Unión Magdalena. El conjunto heroico comenzó perdiendo el encuentro, pero logró revertir el marcador para quedarse con tres puntos fundamentales en casa.

Con estos resultados, Real Cartagena asumió el liderato del grupo B con siete unidades, confirmando su buen momento en la fase semifinal del torneo. El equipo cartagenero dio un golpe de autoridad en una jornada que podía marcar diferencias importantes.

Unión Magdalena, pese a la derrota, se mantiene en la segunda casilla con cuatro puntos, los mismos que Barranquilla, que ahora ocupa la tercera posición. La disputa por el segundo lugar sigue abierta, en un grupo que todavía tiene seis jornadas por disputarse.

Bogotá, por su parte, apenas suma un punto y empieza a ver comprometidas seriamente sus opciones de avanzar. El margen de error se reduce considerablemente para el conjunto capitalino, que necesita una reacción inmediata para no quedar eliminado de manera anticipada.

Tabla de posiciones del grupo B de cuadrangulares del Torneo BetPlay

1. Real Cartagena, 7

2. Unión Magdalena, 4

3. Barranquilla, 4

4. Bogotá, 1

Un aspecto clave en este grupo es que Unión Magdalena cuenta con la denominada “ventaja deportiva”, lo que significa que, en caso de empate en puntos con otro equipo, siempre ocupará la mejor posición sin importar la diferencia de gol. Este criterio puede ser determinante en el desenlace del cuadrangular.

Con seis fechas aún por delante, el grupo B promete mantener la emoción hasta el final. Real Cartagena lidera, Unión y Barranquilla se mantienen al acecho, y Bogotá está obligado a reaccionar si quiere seguir con vida en la pelea por el cupo a la gran final del Torneo BetPlay.