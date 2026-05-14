Torneo BetPlay 2026: las cuentas del Grupo A y B a falta de dos fechas

El Torneo BetPlay 2026-I sigue dando de qué hablar en los cuadrangulares semifinales con un grupo que ya parece decidido, y otra zona que luce todo mucho más parejo entre los clubes que pelean para sellar la clasificación para la final y para decidir el primer campeón del año.

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Sin duda alguna, ganar este primer semestre sería determinante para empezar a definir a los dos clubes ascendidos a la Liga BetPlay 2027. El campeón podría adelantarse en esa pelea por jugar la máxima categoría en las siguientes ediciones del Fútbol Profesional Colombiano.

Por el Grupo A, Deportes Quindío tiene las cosas casi resueltas en busca de meterse en la final del Torneo BetPlay, mientras que, en el B, la definición está para alquilar balcón por la igualdad que hay entre Unión Magdalena y Real Cartagena, cada uno con siete unidades. Ya hay dos clubes eliminados que son Internacional de Bogotá y Tigres.

LAS CUENTAS DEL GRUPO A DEL TORNEO BETPLAY

Deportes Quindío sueña bastante con jugar la primera final del 2026 y de mejorar en la tabla de la reclasificación con la necesidad de sellar el ascenso después del segundo semestre. Internacional de Palmira, que fue el líder de la fase regular con 38 unidades, y Tigres quedaron ya eliminados cada uno con tres puntos.

La discusión de este grupo está entre Deportes Quindío que tiene diez puntos y Envigado con cinco unidades. Los quindianos enfrentarán en condición de local a Internacional de Palmira, mientras que Envigado visita Bogotá contra Tigres. Harold Rivera, entrenador del elenco de la ciudad de Armenia tiene grandes posibilidades de clasificar de manera anticipada.

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Si el Quindío suma de a tres de local llegará a 13 y sin importar lo que pase con Envigado estarán en la final antes de medirse en la última fecha. Los ‘Cuyabros’ se pueden dar el lujo de empatar y, en caso de la igualdad envigadeña en Bogotá o la derrota ‘Naranja’ también le darán la clasificación al cuadro quindiano.

En caso de que Quindío empate contra Internacional de Palmira y que Envigado sume de a tres en la capital, la última jornada tomará mucha importancia. Ambos chocarán y la igualdad o la victoria ‘Cuyabra’ será suficiente. Si los antioqueños ganan en la última fecha llegarán a la final.

Mientras tanto, si los de Armenia pierden frente a Internacional de Palmira, y Envigado pierde o empata, también clasificará Quindío. Pero, si los envigadeños ganan, la igualdad o la victoria en la última fecha de los dirigidos por Harold Rivera será suficiente.

Envigado solo puede clasificar si suma los seis puntos que quedan y que el Quindío no gane ninguno de los dos encuentros que les queda en los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPay.

LAS CUENTAS DEL GRUPO B DEL TORNEO BETPLAY

Por su parte, en el Grupo B todo está más parejo. Real Cartagena tuvo la oportunidad de encaminar la clasificación, pero perdió ante Unión Magdalena en un clásico costeño. En esta zona no hay clubes eliminados, Barranquilla está a solo dos unidades de la punta, mientras que Bogotá está a cinco de la cima, y necesitará ganar los dos partidos que le quedan y esperar resultados.

Unión Magdalena cuenta con la ventaja deportiva por ser segundo en la fase regular. Enfrentará a Barranquilla de visitante y finalizará en casa frente a Bogotá. Si los magdalenenses ganan esos dos partidos y Cartagena hace lo propio, clasificarán por ese ‘punto invisible’.

A los ‘Bananeros’ también les sirve ganar y que Real Cartagena pierda en esta quinta jornada y ya clasificaría de manera anticipada. Si Unión Magdalena empata, necesitará que los cartageneros pierdan o empaten para resolver todo en la última fecha.

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Si Cartagena gana los dos partidos, y Unión Magdalena pierde o empata alguno, serán los ‘Heroicos’ los que celebren la clasificación. Pero, si los magdalenenses hacen lo propio y hay algún tropiezo de los cartageneros, será el ‘Ciclón’ el que estará en la final.

Barranquilla todavía tiene opciones, necesita ganar los dos partidos que le quedan para hacer 11 unidades y que ni Real Cartagena ni Unión Magdalena no sumen de a tres en lo que resta. Los barranquilleros se tendrán que ver con ambas instituciones en las próximas fechas. Bogotá la tiene más difícil, necesitarán ganar los dos juegos que restan y que los demás rivales no sumen de a tres.