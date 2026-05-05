Torneo BetPlay: tabla de posiciones del Grupo A tras la fecha 3

Nueva fecha del Torneo BetPlay para ponerse al día con la tercera jornada del Grupo A en el que Internacional de Palmira, que fue líder con méritos de la fase regular sigue sin despertar en estas fases de cuadrangulares. Los vallecaucanos dieron de qué hablar con 38 unidades, pero se desinflaron.

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Infortunadamente en estos cuadrangulares, Internacional de Palmira apenas suma dos unidades y está en el fondo de la tabla sin la posibilidad de hacer uso de la ventaja deportiva que tiene por ser el líder. Por su parte, la discusión parece que será entre Deportes Quindío y Envigado que tomaron la delantera en estas instancias.

Deportes Quindío sacó provecho de la localía para tomar la confianza necesaria y estar en la parte alta de su respectivo grupo. Envigado también se acerca a los quindianos tras resurgir en la segunda fecha y seguir sumando en esta tercera jornada. Tigres suma una victoria e Internacional de Palmira no ha ganado.

RESULTADOS DEL GRUPO A EN LA TERCERA FECHA

Este lunes 4 de mayo se jugaron los partidos correspondientes de la tercera fecha del Grupo A en los cuadrangulares semifinales. A primera hora, Envigado se midió en condición de local con Internacional de Palmira en 90 minutos marcados por la igualdad de oportunidades y en el marcador con un frío 0-0.

Sin duda alguna, era una oportunidad de oro para que Envigado sumara de a tres para tomar el liderato parcial a la espera del juego del Deportes Quindío contra Tigres que cerraba la jornada. No obstante, todo terminó en ceros y los quindianos tomaron más ventajas.

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A segunda hora, Deportes Quindío jugó en condición de local contra Tigres en el Estadio Centenario. Los locales respetaron la casa y sumaron otra victoria para continuar invictos en el grupo. El único gol del compromiso fue de Andrés Carabalí sobre los primeros minutos del compromiso.

Con esta victoria, Deportes Quindío sigue dando de qué hablar sacando provecho del resultado de Envigado e Internacional de Palmira que no pasaron del empate. Los de Armenia son líderes y buscarán afianzarse en las siguientes jornadas para intentar llegar a la final.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO A TRAS LA FECHA 3

1. Quindío | 7 puntos | +2 DG

2. Envigado | 4 puntos | +1 DG

3. Tigres | 3 puntos | -2 DG

4. Internacional de Palmira | 2 puntos | -1 DG

ASÍ VA EL GRUPO B DE LOS CUADRANGULARES DEL TORNEO BETPLAY

Por su parte, el Grupo B del Torneo BetPlay apenas transcurre en su segunda fecha con victorias de Real Cartagena contra Bogotá FC con un 2-0 y Unión Magdalena que también respetó la casa superando al Barranquilla FC en un clásico de la costa colombiana con ese mismo resultado.

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En la próxima fecha del Grupo B del Torneo BetPlay, Barranquilla tendrá que recibir al Bogotá FC, mientras que se disputará otro clásico entre combinados costeños. Real Cartagena será local frente al Unión Magdalena el viernes 8 de mayo. Con los resultados de la segunda jornada, así va la tabla de posiciones:

1. Unión Magdalena | 4 puntos | +2 DG

2. Real Cartagena | 4 puntos | +2 DG

3. Bogotá FC | 1 punto | -2 DG

4. Barranquilla FC | 1 punto | -2 DG