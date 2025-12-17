Twente vs Real Madrid EN VIVO, 17 de diciembre: hora y canal Champions Femenina

El Real Madrid espera dar el golpe y sellar la clasificación de manera directa sin la necesidad de jugar los Play-Offs de mucha exigencia. La Champions League Femenina, al igual que en la rama masculina se juega a partir de este año con una fase de liga.

Son seis fechas, tres de local, tres de visitante y las primeras cuatro en la tabla de posiciones clasificarán para los cuartos de final. De la quinta a la decimosegunda, jugarán los Play-Offs para instalarse a la siguiente instancia. Real Madrid se juega la última carta en Países Bajos frente al Twente.

El Twente ya no tiene ninguna posibilidad de jugar los cuartos de final ni tampoco los Play-Offs para llegar a dicha instancia. El elenco neerlandés apenas suma dos puntos y sumar de a tres sería alcanzar cinco unidades. La decimosegunda en estos momentos tiene seis y ya es imposible seguir en competencia.

Por su parte, al Real Madrid no le ha costado este nuevo formato. Solo ha perdido un partido de cinco disputados y suma diez puntos con la posibilidad de clasificarse de manera directa para los cuartos de final. Por lo menos, ya aseguró jugar los Play-Offs.

Con Linda Caicedo como titular, Real Madrid necesita ganar su partido ante el Twente, y que la Juventus ni Bayern Múnich ganen sus respectivos partidos. De esa manera, asegurarán el paso directo a los cuartos de final.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER TWENTE VS REAL MADRID POR LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE FEMENINA ESTE MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE

El partido entre el Twente y el Real Madrid por la UEFA Champions League marcará el final de la primera fase de la competencia más importante de clubes en Europa. A partir de las 3 de la tarde, la pelota rodará en el Estadio De Grolsch Veste. El juego se podrá ver por la señal de ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO TWENTE VS REAL MADRID

Colombia, Ecuador y Perú 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.