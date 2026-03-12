UEFA Europa League: resultados de los octavos de final – ida

Las copas europeas transcurren por los octavos de final en la UEFA Champions League, Europa League y la Conference League esperando los clasificados para las siguientes fases para llegar a una final y conocer a los campeones de esta temporada.

Vea también: "Falcao debe ir al Mundial": un mensaje desde la interna de Millonarios

Paris Saint-Germain reina actualmente la Champions, Tottenham en la Europa League y Chelsea de la Conference League Estos tres equipos siguen vivos en la Liga de Campeones, mientras que en la Europa hay grandes candidatos para ganarse el título como la Roma, Aston Villa, Olympique Lyon, Real Betis, entre otros.

A diferencia de los partidos de ida de la Champions League, la Europa League no tuvo muchos goles, y tuvo apenas resultados justos que dejan muy vivas las series para la vuelta. Tal vez el único que sacó un resultado abultado fue Ferencváros de Hungría con un 2-0 frente al Sporting Braga.

RESUMEN DE LOS OCTAVOS DE FINAL IDA DE LA UEFA EUROPA LEAGUE

En estos primeros 90 minutos de la UEFA Europa League no hubo empates sin goles, pero, en su mayoría, los resultados dejan la serie completamente abierta con posibilidades para cada uno de los clubes para clasificar a los cuartos de final y aspirar por llegar más lejos.

Los equipos que arrancaron en condición de local fueron los que tuvieron que jugar los Play-Offs de los octavos de final, mientras que los visitantes cerrarán la serie en casa. A primera hora, Stuttgart recibió al Porto y el resultado en Alemania no fue para nada positivo para el equipo alemán.

Stuttgart tuvo un mal comienzo con dos goles seguidos de Terem Moffi y Rodrigo Mora. Antes de la primera parte, el delantero Deniz Undav descontó, pero no fue suficiente para igualar o para revertir la derrota.

Le puede interesar: Alexis Henríquez sueña con dirigir a Nacional, pero le dejó mensaje a Diego Arias

Bologna y la Roma chocaron en un duelo de italianos. El equipo de Jhon Janer Lucumí no pasó del empate a un tanto con anotación de Federico Bernardeschi que abrió el marcador, pero, poco después, Lorenzo Pellegrini igualó el compromiso. Todo se definirá en la capital de Italia.

En un duelo con dos expulsados entre Panathinaikos y el Real Betis, el equipo griego se llevó la victoria con un solitario gol de penal por parte de Vicente Taborda. Diego Llorente se fue expulsado en el equipo español y Anass Zaroury en los helénicos.

Aston Villa viajó a Francia para medirse con el Lille en un partido en el que los ingleses sacaron la ventaja inicial gracias a un único tanto de Ollie Watkins. Con ese resultado, todo se decidirá en Inglaterra.

Una de las grandes revelaciones en la competencia europea es el FC Midtjylland que clasificó dentro de las primeras posiciones para los octavos de final y tuvo que enfrentar al Nottingham Forest en Inglaterra. Los daneses se llevaron la victoria con un único gol de Cho Gue-sung.

En Bélgica, Genk superó al Friburgo con un único gol de Zakaria El Ouahdi. Celta de Vigo empató a un tanto con el Olympique de Lyon. Los españoles anotaron primero con Javi Rueda y Endrick empató sobre el final del juego. Mientras tanto, Ferencváros superó al Sporting Braga con un 2-0 por Gabi Kanichowsky y Lenny Joseph.

RESULTADOS DE LOS OCTAVOS DE FINAL IDA EN LA UEFA EUROPA LEAGUE

Stuttgart 1-2 Porto

Bologna 1-1 Roma

Panathinaikos 1-0 Real Betis

Lea también: Árbitros y VAR para la fecha 11 de la Liga BetPlay

Lille 0-1 Aston Villa

Nottingham Forest 0-1 FC Midtjylland

Genk 1-0 Friburgo

Celta de Vigo 1-1 Olympique de Lyon

Ferencváros 2-0 Sporting Braga