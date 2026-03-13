Un colombiano fue convocado por selección UEFA para el repechaje al Mundial

La Selección Colombia irá al Mundial de manera directa con importantes representantes del país luchando por el sueño de ganar la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, hay otros jugadores colombianos que estarán repartidos en otras selecciones que competirán.

En Canadá está Jonathan Osorio que nació en Toronto y tiene familia colombiana. Podía ser elegible en Colombia, pero desde hace años juega en suelo canadiense y en dicho combinado que será sede. Otro podría ser Christian Mosquera que espera el llamado de España y también tiene esta posibilidad con los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Sin embargo, este jueves 12 de marzo apareció el nombre de Sebastián Herrera Cardona, lateral izquierdo que nació en Bello, Antioquia, inició su carrera en Colombia con el Deportivo Pereira, pero, desde hace 11 años juega en ligas exóticas de Europa. Pues bien, Macedonia del Norte lo convocó para el repechaje.

MACEDONIA DEL NORTE CONVOCÓ A SEBASTIÁN HERRERA

Hace unos años, Sebastián Herrera había mencionado en el VBar de Caracol que, “salí de Colombia hace 7 años, como a los 18. Salía buscar el sueño de salir adelante y en Europa encontré la oportunidad, en Macedonia. Me dieron la nacionalidad y estuvo cerca de cumplirse ese sueño de selección. Luego salí para Hungría y ahora estoy esperando encontrar otro equipo”.

Y es que, Sebastián salió del Pereira en el 2015 y firmó con el Rabotnicki de Macedonia del Norte por cinco años. Luego estuvo en el MTK Budapest de Hungría, regresó a suelo macedonio con el Bregalnica. Se nacionalizó y podía ser una opción en la selección europea.

Desde el 2023 juega en el Borac de Bosnia y Herzegovina. De acuerdo con información de Felipe Sierra, esa oportunidad que estaba buscando con el país que le dio la oportunidad en Europa llegó en marzo para afrontar nada más ni nada menos que el repechaje mundialista.

Sebastián Herrera persigue ese sueño de jugar con una selección después de que Colombia no le diera esa oportunidad. Además, podría sellar el paso a un Mundial que es, tal vez, la máxima ilusión de cualquier jugador. Macedonia del Norte le dará esas posibilidades en el mes de marzo, a falta de tres meses para la Copa del Mundo.

EL DEBUT DE SEBASTIÁN HERRERA PARA CLASIFICAR AL MUNDIAL

Macedonia del Norte ya viene dando de qué hablar después de que, para el Mundial de 2022 eliminaran a Italia en el repechaje. Pese a esto, no pudieron clasificar y tendrán la chance de lograrlo en estas clasificatorias. El debut de Sebastián Herrera sería el 26 de marzo enfrentando a Dinamarca.

Sin duda alguna, es un duelo complicado, pero los macedonios ya saben lo que es dar sorpresas en estas instancias cuando dejaron afuera a Italia. Dinamarca será su primer rival en este repechaje europeo, y, en caso de sobrepasar este partido tendrá que medirse con el ganador de la serie entre República Checa e Irlanda.

En caso de que Macedonia del Norte clasifique al Mundial el 31 de marzo, Sebastián Herrera tendrá que medirse con Corea del Sur, Sudáfrica y México en el Grupo A.