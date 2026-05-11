Universitario puso fin a la incertidumbre y confirmó su nuevo director técnico para Libertadores

Durante las últimas semanas se ha hablado bastante de lo que será el futuro de Universitario de Deportes que tenía que definir a su nuevo cuerpo técnico después de la salida del entrenador español, Javier Rabanal. Varios candidatos en la carpeta de los directivos con la necesidad de firmar al mejor perfil para pelear en la Copa Libertadores y en la Liga de Perú.

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Cuando Javier Rabanal dejó a la institución, recurrieron a dejar a un entrenador interino. Jorge Araujo quedó encargado de la dirección técnica y no ha podido afianzarse en la parte alta de la tabla de la liga peruana con 24 unidades, a nueve de la cima que mantiene Alianza Lima. En Copa Libertadores, Araujo es tercero en su grupo con cuatro unidades, a tres de los líderes, Tolima y Coquimbo Unido.

Aunque quedan cuatro partidos de la liga local, la idea de los directivos era confirmar a un entrenador en posesión para tomar las riendas e ir preparando el segundo torneo. Sonó Fabián Bustos, pero ya tienen listo a un experimentado perfil que tomará próximamente las riendas del cuadro universitario.

HÉCTOR CÚPER, EL NUEVO ENTRENADOR DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES

Fabián Bustos era el gran candidato que tenía Universitario de Deportes para tomar las riendas que dejó Javier Rabanal. Sin embargo, siempre que consultaban por el argentino, Bustos dejó claro que tenía contrato con Millonarios y que cumplirá su respectivo contrato.

Ante esta situación, tuvieron que cambiar de planes y se decantaron por Héctor Cúper, un entrenador de 70 años y de mucha experiencia en clubes y en diferentes selecciones. Tiene experiencia mundialista con Egipto. También estuvo en Georgia, Uzbekistán, República Democrática del Congo y, por último, selección de Siria como la última experiencia.

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Su carrera arrancó en Argentina con Huracán y con Lanús, pasando a Mallorca, Valencia, Inter de Milan, Real Betis, Parma, Aris Salónica, Racing de Santander, Orduspor y Al Wasl.

Héctor Cúper sabe lo que es quedar campeón en Mallorca y en Valencia, además de una Copa Conmebol que ganó con Lanús. Una vasta experiencia que puede ser determinante en la Copa Libertadores y para descontar algunos puntos en la Liga de Perú a falta de cuatro fechas.

Con esa trayectoria de Héctor Cúper, César Luis Merlo afirmó que, “es el nuevo entrenador de Universitario. Se espera que martes o miércoles arriba a Lima para firmar contrato y asumir en el cargo”.

EL CUERPO TÉCNICO DE HÉCTOR CÚPER CON UNIVERSITARIO

Bajo este panorama, Héctor Cúper está a mínimos detalles de ser confirmado. El argentino sería el perfil ideal y firmaría entre martes y el miércoles su respectivo contrato. La idea es que Cúper pueda levantar las cosas en la Liga de Perú y en la Copa Libertadores con cuatro puntos en ese certamen internacional.

Con todo esto, Héctor Cúper también tendría listo su respectivo cuerpo técnico que lo acompañará en esta nueva experiencia, y la primera en Perú. Además, sería la primera por fuera de Argentina en Sudamérica. Nunca había dirigido en otro país del continente.

Al lado de Héctor Cúper estará Santiago Cúper y Carlos Amodeo como asistentes, mientras que el preparador físico estará Zacarías Gaggero. Jorge Araujo no saldrá de Universitario y estará en otra función operativa dentro del plantel.

UNIVERSITARIO NO BUSCARÁ MÁS A FABIÁN BUSTOS

Con esta decisión de ir por Héctor Cúper, el club tendrá listo a su entrenador a partir del martes o el miércoles 12 y 13 de mayo respectivamente. Tiene los retos de la Liga de Perú y de la Copa Libertadores, competencias en las que debe ser protagonista y, lejos de eso, se ha alejado de esas cimas en las tablas de posiciones.

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El argentino tomará las riendas y con ello se apaga la posibilidad de que vayan por Fabián Bustos de Millonarios. Bustos puso trabas afirmando estar concentrado con la responsabilidad que tiene en el equipo bogotano y que no pensaba en salir. Lejos de irse, sentenció que ya está preparando el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026-II con el mercado de fichajes y figurar en Copa Sudamericana.