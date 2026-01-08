Universitario tendría listo el reemplazo de Rodrigo Ureña: viene de Uruguay

Uno de los mejores jugadores del fútbol peruano en las últimas temporadas fue nada más ni nada menos que el volante de marca, Rodrigo Ureña. El chileno contó con experiencia en Colombia con América de Cali y con Deportes Tolima antes de mudarse a Lima.

Jugó más de 90 partidos con la camisa del Universitario de Deportes y en las últimas horas se conoció su regreso para el Fútbol Profesional Colombiano en donde jugará esta vez con Millonarios. De hecho, el austral ya se unió a la pretemporada del equipo colombiano y ya emprendió viaje a Argentina donde jugará ante Boca Juniors y River Plate en amistosos previos a la competencia.

Con esta situación, Universitario se quedó sin uno de los pilares más grandes en los en los últimos tres años. El chileno estuvo en el tricampeonato con el cuadro universitario y ahora espera tener el mismo impacto con Millonarios.

Universitario tendrá que fichar a un reemplazo para el chileno, y todo parece indicar que ya lo tendría listo. Es uruguayo, ya dio guiños con el interés del cuadro peruano y ya entran en negociaciones para definir su incorporación en los próximos días.

EL REEMPLAZO DE RODRIGO UREÑA EN UNIVERSITARIO

Con la necesidad de armarse en el centro del campo, el indicado para llegar en este mercado de fichajes es el volante uruguayo, Agustín Álvarez Wallace que terminó su contrato con Unión La Calera de Chile. El charrúa regresará a Montevideo City Torque, dueño de sus derechos deportivos, pero Universitario entra en negociaciones con su club para tratar cerrar la incorporación.

Agustín Álvarez Wallace es un volante mixto que cuenta con experiencia en ligas del exterior como Chile y en Colombia en donde estuvo en Atlético Nacional sin mucha regularidad dentro de la nómina verdolaga.

Surgió en Peñarol, jugó en Montevideo City Torque, Nacional de Colombia y con un corto paso por Unión La Calera, el volante de 24 años se alista para una nueva experiencia afuera de Uruguay. Mientras están en negociaciones entre clubes, el entorno de Agustín Álvarez Wallace ya habría dado el ‘sí’ para llegar a Perú.

Y es que, de acuerdo con el periodista peruano Gustavo Serpa, que es muy cercano a Universitario, “tiene conversaciones con Montevideo City Torque para hacerse con los servicios de Agustín Álvarez Wallace ''Ojalá se dé, la ''U'' es un club muy grande''. Nos dijeron desde el entorno del futbolista".









En ese sentido, solo habrá que esperar los últimos detalles, pero todo parece indicar que Agustín Álvarez Wallace será el elegido por Universitario para tomar el lugar que dejó Rodrigo Ureña después de casi tres años.