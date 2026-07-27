Vasco Da Gama Vs Medellín: hora y cómo VER EN VIVO la Copa Conmebol Sudamericana

Deportivo Independiente Medellín se juega su futuro internacional en el segundo semestre de 2026 visitando este miércoles 29 de julio a Vasco da Gama en el estadio Sao Januário de Río de Janeiro en el partido de vuelta de la ronda de los playoffs.

Vasco Da Gama Vs Medellín: hora y cómo VER EN VIVO la Copa Sudamericana

El partido entre Vasco Da Gama contra Deportivo Independiente Medellín se juega este miércoles 29 de julio a partir de las 5:00 de la tarde, horario colombiano, en el estadio Sao Januário de Río de Janeiro.

El duelo entre brasileños y colombianos se podrá VER EN VIVO por la señal de DSports, Disney + y ESPN.

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También contará con transmisión de La Fm y Deportes RCN.

Medellín va por la clasificación

Deportivo Independiente Medellín visitará a Vasco Da Gama con el objetivo de lograr la clasificación a los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.

Colombianos y brasileños se miden, luego de haber empatado 2-2 en el duelo de ida jugado en el estadio Atanasio Girardot.

El ganador de la serie entre Medellín y Vasco Da Gama se enfrentará en octavos de final con Olimpia de Paraguay.