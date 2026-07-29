Este miércoles 29 de julio, el Deportivo Independiente Medellín se tendrá que ver las caras, en condición de visitante, con Vasco da Gama de Brasil por el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.

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2 a 2 en la ida

El compromiso de ida, jugador en el estadio Atanasio Girardot la semana inmediatamente anterior, terminó 2 goles a 2. El conjunto colombiano ganaba el cotejo 2 a 1, pero casi que al último minuto la escuadra brasileña se creció y terminó logrando el empate.



Este miércoles, la pelota rodará a partir de las 5:00 p. m., hora colombiana. Y aunque todavía faltan varias horas para el inicio del partido, muchas personas se preguntan por cuál será el marcador final. Pues bien, esta cuestión la analizó y la resolvió la inteligencia artificial.

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El análisis de la IA

“Vasco da Gama con ventaja de localía. El Gigante juega en casa. Viene presionado por el descenso en Brasil, así que la Sudamericana es su prioridad. Con Carlos Cuesta, Gómez, Rojas e Hinestroza de colombianos, conocen bien al rival”, dijo la IA.



“El equipo de Perea va por todo. El 2-2 de local duele porque regaló 2 goles. El DIM tiene que salir a proponer, pero tiene que cuidar los espacios que deja atrás porque Vasco sabe aprovechar al contra”, agregó la herramienta.

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La predicción de la IA

“Con 4 goles en la ida, esperamos otra serie con llegadas. Vasco va a esperar y salir rápido con Hinestroza. DIM tendrá la pelota y a Montaño, Moreno y al argentino Martegani para romper. El factor hinchada pesa. Predicción y clasificado: Vasco da Gama 2 - 1 Independiente Medellín. Gol de Vasco al inicio, DIM descuenta, pero el local lo cierra en el 2T”, sentenció la inteligencia artificial.



Teniendo en cuenta el marcador que entrega la inteligencia artificial, Vasco da Gama avanzaría a los octavos de final de la Copa Sudamericana con un marcador en el global de 4 goles a 3. Habrá que esperar para conocer si esto se concreta o no.