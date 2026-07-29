Definido el rival de Medellín en los octavos de final de la Copa BetPlay

Llegan las fases definitivas de eliminación directa en la Copa BetPlay 2026. Los equipos de la Liga y del Torneo todavía aspiran a conseguir sus respectivas clasificaciones para poder pelear por el título en una competencia que da boleto para la Copa Sudamericana 2027.

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Deportivo Independiente Medellín compite en tres frentes. La Liga BetPlay, la Copa y en la Copa Sudamericana después de quedar tercero en la fase de grupos de la Libertadores. Se mide con Vasco da Gama en Brasil con un 2-2 que deja abierta la serie y que espera por la clasificación o de colombianos o de brasileños.

Infortunadamente, Medellín no logró clasificar en el primer semestre a las fases finales de la Liga BetPlay y le tocó afrontar la Fase 1A de la Copa BetPlay en una zona en la que enfrentó a Fortaleza, Orsomarso, Cúcuta Deportivo y Leones de Itagüí. Fueron líderes con ocho unidades producto de dos victorias y dos empates.

Con esta clasificación, Medellín tenía que esperar el desenlace de la Fase 1B para conocer a su respectivo rival. La serie en octavos de final del equipo antioqueño se iba a definir entre Bogotá o Deportivo Pasto.

EL RIVAL DE MEDELLÍN EN OCTAVOS DE FINAL DE COPA BETPLAY

Medellín ya esperaba tranquilo en los octavos de final mientras que preparan la disputa de la vuelta de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama en Río de Janeiro, Brasil. Aunque ultiman detalles para ese choque internacional, también estaban pendientes de lo que pasara entre Bogotá FC y Deportivo Pasto.

La serie entre pastusos y bogotanos había iniciado en el Estadio Departamental Libertad con victoria de Bogotá FC gracias al gol de Jeyson Velasco. Sin embargo, en el Metropolitano de Techo todo fue diferente para los capitalinos con una lapidaria derrota.

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Jonathan Perlaza en dos ocasiones y Jorge Obregón fueron los goleadores del Deportivo Pasto para configurar un marcador global de 1-3 a favor de los volcánicos. Con esa victoria serán rivales del Deportivo Independiente Medellín en los octavos de final. Todavía no hay fechas definitivas para estos cruces de ida y vuelta.

¿CONTRA QUIÉN SE ENFRENTARÍA MEDELLÍN O PASTO EN LOS CUARTOS DE FINAL?

Aunque todavía no se sabe cuándo serán estos partidos de los octavos de final ni mucho menos el ganador de la llave entre Medellín vs Deportivo Pasto, lo que sí se conoce es el siguiente rival en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026.

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Quien supere esta fase de octavos de final entre Medellín y Deportivo Pasto tendrá que enfrentar al ganador de la llave entre Atlético Nacional vs Deportivo Cali. Un lindo panorama para los cuatro equipos que ya tienen definido este camino para clasificar a otra instancia más cercana del objetivo de llegar a una final.