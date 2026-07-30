[VIDEO] Nelson Deossa marcó su primer gol con Betis: ¿Seguirá o se irá de Europa?

Una de las grandes novelas a lo largo de este mercado de fichajes ha sido nada más ni nada menos que el de Nelson Deossa. El mediocampista ex Rayados de Monterrey ha sonado en otros equipos por fuera de Europa como América de México, River Plate o el Vasco da Gama.

Con Manuel Pellegrini, Nelson Deossa no tuvo la mayor continuidad esperada por algunas lesiones y nunca terminó de convencer. Sin embargo, tendrá la pretemporada para hacer cambiar la perspectiva del chileno y ponerse en forma para encarar un nuevo torneo.

Su capacidad goleadora no estuvo tampoco en este Betis y en uno de los partidos amistosos de la pretemporada contra el Olympique de Lyon, Nelson Deossa apareció en el marcador para sacar adelante un triunfo y para reportarse con su primera anotación con la camiseta verdiblanca en medio de los rumores con su futuro.

EL GOL DE NELSON DEOSSA CON EL BETIS

Manuel Pellegrini puso al colombiano en la nómina titular para intentar sacar el marcador en la pretemporada y para acabar con algunas dudas que hay alrededor del futuro del mediocampista ex Atlético Nacional, Rayados de Monterrey, entre otros.

Betis se fue adelante en el marcador con gol de Marc Barta. Antes de terminar la primera etapa, Nelson Deossa aprovechó la floja marca en un córner para levantarse y cabecear al fondo ante la poca respuesta que tuvo el guardameta del Lyon.

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El primer gol del colombiano llegó en medio de la pretemporada para intentar ponerle fin a los rumores que indican que saldrá del equipo y que jugaría en Sudamérica nuevamente con intereses de Vasco da Gama y de River Plate.

En las redes sociales tras el gol de Nelson Deossa hay comentarios positivos por parte de los aficionados del Betis que todavía tienen confianza en el mediocampista colombiano en busca de que se afiance mucho más para no tener problemas de lesiones en esta temporada en caso de mantenerse dentro de la institución.

¿NELSON DEOSSA SE QUEDARÁ EN BETIS?

De acuerdo con la información del Diario de Sevilla tras el gol del mediocampista que estuvo en la lista de 55 jugadores convocados a la preconvocatoria para el Mundial, las negociaciones con Vasco da Gama se habrían enfriado en los últimos días y por eso es que está sumando minutos en la pretemporada.

Este medio escribió que el acuerdo entre los clubes ya estaba cerca de cerrarse de manera completa. Después de ello, Nelson tendría que firmar su respectivo contrato, algo que todavía no se ha concretado tampoco.

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Bajo ese panorama, el Diario de Sevilla también indicó que se enfriaron las negociaciones por las ausencias que tiene el Betis en estos momentos durante la pretemporada. Por eso se habría dado su titularidad en un equipo que poco a poco viene teniendo a los jugadores habituales.

Al Betis le quedan dos amistosos todavía frente al Arsenal y al Bournemouth. Habrá que esperar las decisiones que pueda tomar Pellegrini con la presencia de Nelson Deossa en la pretemporada antes del debut contra Real Sociedad el 21 de agosto para iniciar la Liga de España.