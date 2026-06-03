Vasco rompió el silencio con el futuro de Marino Hinestroza: contundente decisión

Sin duda alguna, Marino Hinestroza fue uno en Atlético Nacional y otro después de la convocatoria con la Selección Colombia. Bajó su rendimiento notablemente y no estuvo a la altura para poder figurar en otra lista del seleccionado cafetero y no pudo mejorar su nivel en Medellín.

Pese a esto, Marino Hinestroza tenía su futuro en el exterior con la posibilidad de reforzar nada más ni nada menos que a Boca Juniors. Los argentinos se interesaron en contar con el extremo, pero nunca llegaron a acuerdos entre las instituciones para poder cerrar el negocio.

Fernando Diniz, quien era el entrenador de Vasco da Gama tuvo conversaciones con el jugador colombiano y le demostró el interés de tenerlo en cuenta para reforzar al cuadro carioca en este 2026. Sin embargo, las cosas no han salido como se esperaban y ha sido uno de los jugadores más señalados por la afición.

Bajo este panorama, Vasco da Gama tomará una contundente decisión con la continuidad de Marino Hinestroza que nunca pudo convencer realmente en Brasil. Ha tenido poca regularidad y no ha aprovechado los minutos que ha estado en cancha.

VASCO DA GAMA LE BUSCA SALIDA A MARINO HINESTROZA

Llegó hace seis meses a Brasil, y lejos de estar en el mismo nivel de los otros representantes colombianos en el Brasileirao, a Marino le costó bastante la adaptación a una nueva liga, tal vez la más importante de Sudamérica por el buen fútbol que se ve en suelo brasileño.

La intención del jugador vallecaucano era firmar con Boca Juniors, pero por desacuerdos en la negociación no se pudo. El ex Nacional fue abordado por hinchas hace unos días, y ahí se rompió todo entre aficionados, futbolista y con el club.

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Por esta razón, solo duraría seis meses en Vasco da Gama que buscaría venderlo o cederlo. El medio Jogo Vivo escribió, “representantes de Marino Hinestroza buscan, junto al Vasco, autorización para negociarlo con otro club. El extremo colombiano de 23 años costó 5 millones de dólares (R$30 millones de la época) a las arcas cruzmaltinas y no viene rindiendo lo que se esperaba por parte de la directiva y de la hinchada cruzmaltina”.

Vasco también busca tener la confianza por parte de los aficionados. Están en el fondo de la tabla peleando por no descender y Marino Hinestroza poco o nada ha podido solucionar las cosas, “ante este panorama, el entorno del jugador busca, de acuerdo con el Vasco, un nuevo camino”.

LA MOLESTIA DE VASCO DA GAMA CON MARINO HINESTROZA

Además del bajo rendimiento de Marino Hinestroza en Brasil, Vasco da Gama quedó molesto en estos últimos días. El extremo estaba lesionado y hace unos días apareció en Colombia en sus vacaciones por el parón internacional a causa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Jogo Vivo también recordó al parte médico del extremo vallecaucano antes del juego ante Barracas Central por Copa Sudamericana, “Marino: el atleta aún presenta quejas musculares y sigue en tratamiento junto al DESP”. Luego vino el partido ante Atlético Mineiro en el que tampoco figuró, “presentó edema en el muslo izquierdo y sigue en tratamiento intensivo junto al DESP".

Sin embargo, Vasco da Gama no quedó contento por las publicaciones del extremo vallecaucano, referenciando que, “el jugador estaba recibiendo tratamiento intensivo junto al DESP. Sin embargo, a través de su Instagram personal, Marino publicó fotos en Colombia”.

LAS POSIBILIDADES QUE TIENE MARINO HINESTROZA EN EL MERCADO

Marino Hinestroza no seguirá en Vasco da Gama y ya buscan facilitar la salida del extremo ex Atlético Nacional. Todavía no hay mayor claridad de dónde podría estar su futuro, pero la intención pasa por dejarlo salir después del Mundial.

Una de las posibilidades está en el Brasileirao con el Sao Paulo de Dorival Júnior. El equipo paulista estaría interesado, dado que es un jugador que siguen desde hace un buen tiempo cuando Nacional se enfrentó con los ‘Tricolores’ en la Copa Liberadores 2025.

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Sao Paulo pretendería hacer un trueque. Marino Hinestroza pasaría al cuadro paulista y Robert Arboleda, defensor central ecuatoriano reforzaría a Vasco da Gama. Arboleda es un jugador que interesa en el club carioca y se podría dar.

No hay claridad si Boca Juniors activaría nuevamente algún interés por Marino Hinestroza como lo hicieron antes del 2026 y que no llegaron a ningún acuerdo. Ya empieza a haber grandes opciones y Vasco tendrá que tomar la última decisión junto con el colombiano.