Venezuela vs Ecuador EN VIVO, 22 de febrero: hora y canal Sudamericano Femenino Sub-20

Este domingo 22 de febrero se disputará la tercera fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Femenino Sub-20. Varias selecciones están necesitadas para encontrar uno de los cuatro cupos de cara al Mundial de la categoría que se jugará en septiembre en Polonia.

En este duelo entre Venezuela y Ecuador, las venezolanas están sumamente necesitadas después de haber igualado en la primera fecha y de perder en la segunda jornada ante Argentina y Paraguay respectivamente. Esta tercera salida puede revivir a la ‘Vinotinto’ o dejarlas con urgencias para lo que resta en el campeonato.

Por su parte, Ecuador, que clasificó como tercera de un grupo en el que enfrentó nada más ni nada menos que a Argentina y a Brasil, el Hexagonal Final ha sido determinante para tomar confianza. Las ecuatorianas dieron el golpe en esta fase definitiva al superar en el primer encuentro a Colombia, líder del Grupo A, y a las argentinas en la segunda jornada.

Si Ecuador suma de a tres llegaría a nueve puntos y tendría prácticamente lista la clasificación para el Mundial de septiembre en Polonia. Un vibrante duelo que podría clasificar a una, y dejar en crisis a Venezuela para abrir la jornada del Sudamericano Femenino Sub-20.

Después de este partido, a Venezuela le quedará por jugar contra Colombia y Brasil, mientras que a Ecuador le quedarán pendientes los enfrentamientos contra las selecciones de Brasil y Paraguay.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE VENEZUELA VS ECUADOR POR EL SUDAMERICANO FEMENINO SUB-20 ESTE DOMINGO 22 DE FEBRERO

El partido entre Venezuela y Ecuador por el Sudamericano Femenino Sub-20 se podrá ver a partir de las 4 de la tarde en horario de Colombia y de Ecuador, en Venezuela arrancará a las 5 de la tarde. Se podrá ver el juego a través de la señal de DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE VENEZUELA VS ECUADOR

Colombia, Ecuador y Perú: 4:00 P.M.

México: 3:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 5:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 6:00 P.M.