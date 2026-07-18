VIDEO: Barcola anota golazo y Francia va por la remontada

La selección de Francia se enfrenta, este sábado 18 de julio, con su similar de Inglaterra en el estadio de Miami, que cuenta con una muy buena presencia de hinchas. Además de los aficionados de los países en cuestión, al escenario también llegaron fanáticos neutrales.

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El choque por el tercer puesto

Este partido, como es bien sabido, corresponde a la disputa por el tercer y cuarto puesto de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se termina de llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



“Francia fue igual de implacable en la instancia eliminatoria, con un imponente 3-0 ante Suecia antes de superar exigentes pruebas frente a Paraguay y luego Marruecos para meterse entre los cuatro mejores. El equipo de Didier Deschamps tenía grandes esperanzas de alcanzar una tercera final consecutiva y repetir el logro de 2018, pero España tuvo otros planes y se impuso 2-0 en la semifinal disputada en Dallas”, escribió la IFA en la previa.

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4 a 0 en el primer tiempo

Los ingleses “sufrieron un gran susto ante RD del Congo en los dieciseisavos de final, hasta que un doblete inspirador de Kane en el segundo tiempo les permitió avanzar. Después llegó un apasionante y aguerrido triunfo 3-2 ante los coanfitriones de México en los octavos, y otra victoria en remontada frente a Noruega, ya en tiempo suplementario, en los cuartos de final. El clásico rival Argentina los esperaba en semifinales, y esta vez fue Inglaterra la que quedó fuera tras un desarrollo dramático”, añadió.



El choque de las potencias europeas, como era de esperarse, ha estado más que entretenido. El primer tiempo fue todo para la selección de Inglaterra, que sorprendió a su adversario.

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Francia va por la remontada

4 goles a 0 ganó el conjunto británico en la primera etapa. En el segundo tiempo, el combinado galo estaba obligado a despertar y lo empezó a hacer con Kylian Mbappé, que al 48 puso el 4 a 1.

Seis minutos después, al 54, Francia volvió a arremeter. Bradley Jean-Manuel Barcola apareció para convertir el 4 a 2 en el marcador parcial. Mbappé, al 66, estampó el 4 a 3. Habrá que esperar para conocer si se presenta un empate o una remontada.