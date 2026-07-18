VIDEO: Bukayo Saka convierte e Inglaterra le gana 4 a 0 a Francia

Por el tercer y cuarto lugar de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, se ven las caras las selecciones de Inglaterra y Francia.

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Un duelo emocionante

El compromiso se lleva a cabo en el estadio de Miami, que cuenta con una muy buena presencia de aficionados. Los galos perdieron en semis ante España y con los ingleses pasó lo mismo, pero con Argentina.



“Inglaterra y Francia se enfrentaron en 32 ocasiones, tres de ellas en la Copa Mundial. Inglaterra ganó un partido de fase de grupos en 1966 por 2-0, con un doblete de Roger Hunt. Volvieron a imponerse en la primera fase de grupos de 1982, con un contundente 3-1 gracias a dos goles de Bryan Robson y uno de Paul Mariner. Su último cruce llegó en los cuartos de final de la edición de 2022 en Catar, cuando Francia se impuso 2-1, con goles de Aurélien Tchouaméni y Olivier Giroud a ambos lados de un penal convertido por Kane, quien luego falló otro remate desde los doce pasos”, reseñó la FIFA previo al choque.

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Inglaterra no se detiene

El duelo empezó como se esperaba en la antesala. El mediocampista Declan Rice, al minuto 3, puso la apertura en el marcador para los ingleses. Francia no pudo responder, aunque lo intentó.



Al minuto 18, Ezri Konsa, tras un tiro de esquina, apareció para anotar el segundo tanto de los ingleses. Los galos, con Kylian Mbappé en la cancha, siguieron sin despertar. Al 37, Bukayo Saka estampó el tercero.

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El video del cuarto gol

Pero la arremetida de la selección de Inglaterra no se quedaría ahí. Al minuto 45+1, el mismo Saka, entrando por el carril central, convirtió el cuarto gol. 4 a 0 finalizó el primer tiempo.

La selección de Inglaterra está encaminada para quedarse con el tercer puesto de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El combinado francés se está quedando con el cuarto lugar. En el papel, se ve muy compleja la remontada.

