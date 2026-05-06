[VIDEO] Bayern lo reclamó y hay polémica: mano clara en el área no fue penal vs PSG

Luis Díaz no ha podido generar el peligro que constantemente logra crear en el arco rival. En Francia brilló con un golazo, pero en Alemania, la presión de los parisinos fue vital para negar las incursiones del colombiano que intentó acercarse. Tuvo uno que otro disparo buscando el segundo palo, pero nada entró.

En Múnich, la cosa se iba a poner compleja para las aspiraciones del Bayern que le madrugaron en los primeros minutos con un golazo en una jugada rápida y con el sello del contragolpe para que Ousmane Dembélé marcara el tanto para aumentar la serie en el global a un 6-4.

Los bávaros necesitaban dos goles para igualar la serie y ya la cosa se ponía más difícil, especialmente por temas arbitrales que condicionaron el partido de la terna arbitral portuguesa y al Bayern que intentó descontar en el marcador global. Sin embargo, las decisiones de los jueces fueron en contra de lo que pedían los alemanes.

LA MANO EN EL ÁREA QUE EL BAYERN MÚNICH PIDIÓ Y NO FUE PENAL

Pasando la primera media hora del partido, el Bayern Múnich explotó por una jugada que la terna arbitral ignoró ante el pedido de los bávaros. Si bien la acción venía de un rechazo de un jugador del Paris Saint-Germain, el brazo de Joao Neves estaba muy extendida y no pitaron un penal que parecía claro.

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Vitinha sintió la presión en el área de Jamal Musiala. El volante portugués despejó y la pelota pegó en la mano de Joao Neves todavía dentro del área. Todo el Bayern Múnich explotó por esa acción reclamando un penal que parecía serlo, pero que zafó la terna arbitral por entender que era una mano de protección.

Sin embargo, la pelota parecía no ir al rostro del portugués y de ahí hay más polémica por la intención de Joao Neves. Más allá de si era de protección o no, la mano estaba muy separada de su cuerpo y totalmente extendida. Era una acción que se podría dar como penal para un empate de los bávaros.

LA OTRA MANO QUE IGNORÓ LA TERNA ARBITRAL Y QUE EL BAYERN RECLAMÓ

Antes de esa jugada hubo una acción que podía cambiar el andar del partido en un balón que le enviaron a Konrad Laimer en la mitad de cancha. El lateral controló y todo continuó normal hasta que Nuno Mendes cortó el juego con una mano clara que permitió cortar un avance de los alemanes.

El árbitro retrotrajo la jugada para pitar una mano de Konrad Laimer que también generó caos en el Bayern Múnich que peleó por la mano de Nuno Mendes. Con ese corte de juego en un avance claro de los bávaros, Mendes podía recibir la segunda tarjeta amarilla que lo sacaba del partido.

La roja hubiese podido cambiar las cosas dentro del compromiso. Konrad Laimer exigió junto con sus compañeros y Vincent Kompany la aclaración de la decisión arbitral, pues no parecía clara.

ARSENAL YA ESPERA RIVAL EN LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Después de 20 años, el Arsenal volvió a sellar una clasificación para disputar la final de la Champions League y tendrán la oportunidad de quedar campeones por primera vez en su historia.

Los ‘Gunners’ esperan conocer su rival que parece ser el Paris Saint-Germain después de lo que han hecho tanto en suelo parisino como en Alemania. Una final interesante entre el actual campeón de la Liga de Campeones contra uno que sueña por ganarla por primera ocasión.