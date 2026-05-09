VIDEO - Borja reapareció con gol para llamar la atención de Néstor Lorenzo

El delantero colombiano Miguel Borja volvió a ser protagonista en el fútbol de Emiratos Árabes Unidos tras marcar uno de los goles en la victoria 3-2 de Al Wasl sobre Al-Wahda por la jornada 24 de la UAE Pro League.

El atacante con paso importante por la Selección Colombia fue el encargado de abrir el marcador apenas al minuto 5 y encaminó un triunfo clave para su equipo en un partido lleno de emociones hasta el tiempo de reposición.

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VIDEO - Golazo de cabeza para Miguel Ángel Borja

Apenas se acomodaban los equipos en el terreno de juego cuando apareció el sabor colombiano con Miguel Ángel Borja, quien jugaba otro partido de titular. El exdelantero de River Plate definió con un certero cabezazo frente al arquero rival para colocar el 0-1 parcial.

Al-Wahda reaccionó antes del descanso y logró empatar gracias a un tanto del argentino Facundo Kruspzky al minuto 35. El local aprovechó algunos espacios defensivos y volvió a equilibrar el compromiso en un duelo que mantenía una intensidad constante en ambas áreas.

En la segunda mitad, Al Wasl recuperó rápidamente el control. Nicolás Giménez convirtió desde el punto penal al minuto 55 para devolverle la ventaja a los visitantes y en el tiempo agregado, específicamente al minuto 90+7, Fabio Virginio transformó otro penalti en gol y decretó el definitivo 2-3.

El colombiano dejó buenas sensaciones en su reencuentro con el gol, en especial sobre estas fechas en donde Néstor Lorenzo ya está ultimando detalles para la siguiente convocatoria de la Selección Colombia rumbo al Mundial.

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Próximo partido que podría jugar Borja con Colombia antes del Mundial

El siguiente reto en el que Miguel Borja podría sumar minutos con Colombia previo a la Copa Mundial que comenzará en junio será contra Costa Rica. Este encuentro será la despedida de la 'tricolor', un encuentro que se llevará a cabo en el Estadio El Campín el 29 de mayo y servirá no solo para que el estratega ultime detalles con un planteamiento táctico, sino para que los jugadores lleguen con la frente en alto a asumir esta competencia.

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La concentración de Colombia hacia el Mundial iniciará el 15 de mayo

Según se reveló desde Estados Unidos por parte del director deportivo de Minnesota United, la Selección Colombia estaría planeando iniciar su concentración y entrenamientos a partir del 15 de mayo, fecha en la que justamente se podrían llegar a quedar sin James Rodríguez en la MLS.