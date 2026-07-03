[VIDEO] Cabo Verde, al límite del autogol: tremendo cierre privó a Argentina

Una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México es nada más ni nada menos que Cabo Verde. La selección africana participa por primera vez en el torneo y los caboverdianos lograron instalarse para los dieciseisavos de final.

A punta de empates, Cabo Verde llegó a la siguiente fase. Pocos goles a favor, pero misma cantidad de goles en contra. En la fase de grupos marcaron dos tantos y en esta ronda de dieciseisavos marcaron otros dos. La resistencia de Vozinha ha sido cinco veces vencida.

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UN FINAL DE LOCOS ENTRE CABO VERDE Y ARGENTINA: IMPCABLE CIERRE AL LÍMITE DEL GOL EN CONTRA

El partido tuvo un primer tiempo en el que Argentina dominó de principio a fin sin sufrirlo. Cabo Verde se defendió y no pudo tener ni la pelota ni las oportunidades de gol para poder llegar al arco de Emiliano ‘Dibu’ Martínez. De hecho, Lionel Andrés Messi llegó a su séptimo tanto en el certamen tras un gran control y definición de zurda.

Sin embargo, el segundo tiempo hubo todo tipo de emociones en un duelo en el que Cabo Verde le puso la tarea difícil a Argentina. Los caboverdianos exigieron al ‘Dibu’ con un disparo de Deroy Duarte que salvó con comodidad en un mar de piernas. No era tan fácil por posibles desvíos con una zaga defensiva muy tapada.

Cabo Verde lo empató antes de los sesenta minutos con un remate de Deroy Duarte cruzado para vencer a Emiliano Martínez en un duelo en el que los caboverdianos resistieron con la igualdad gracias a un Vozinha inspirado atajando todo tipo de aproximaciones.

Después del empate, Cabo Verde sufrió todo. Un centro por la derecha dejó mal evidenciado a Vozinha que salió a cortar el balón. Roberto Lopes se barrió y estuvo al límite de meter la pelota en su propio arco. Un cierre perfecto ante la llegada atrás de Lautaro Martínez.

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Una jugada clara en la que Argentina pudo haber anotado, ya sea por el tanto en propio arco de Cabo Verde, o bien por la anotación de Lautaro Martínez que acechaba el área buscando algún error de la zaga defensiva caboverdiana.