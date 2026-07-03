[Video] Vozinha le ganó el duelo a Messi: terrible atajada en un tiro libre

Vozinha volvió a demostrar por qué ha sido una de las grandes figuras de Cabo Verde en la Copa del Mundo 2026. El experimentado arquero protagonizó una espectacular atajada para evitar el segundo gol de Argentina en el duelo por los dieciseisavos de final, que se disputa este viernes en Miami.

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Luego de una primera mitad en la que la Albiceleste se fue al descanso con ventaja gracias al gol de Lionel Messi, el conjunto africano regresó con otra actitud y adelantó sus líneas para buscar el empate.

La reacción dio resultado, ya que Cabo Verde encontró la igualdad y comenzó a generar mayores dificultades para la defensa argentina, llevando el compromiso a un tramo mucho más parejo.

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Sobre el minuto 73, Argentina contó con una inmejorable oportunidad para recuperar la ventaja. Lionel Messi se hizo cargo de un tiro libre frontal, una de sus especialidades, y sacó un remate potente con dirección al ángulo.

Sin embargo, apareció Vozinha para volar de manera espectacular y desviar el balón cuando parecía que terminaría en el fondo de la red. La intervención del guardameta de 40 años fue una de las mejores del compromiso.

Video de la atajada de Vozinha a Messi en tiro libre

Con esa acción, el arquero volvió a sostener a Cabo Verde en el partido y ratificó el gran nivel que ha mostrado a lo largo del Mundial, siendo determinante para que su selección siga con opciones de avanzar de ronda.

Tras la extraordinaria atajada, el encuentro se mantiene 1-1, con Argentina insistiendo por el gol de la clasificación y Cabo Verde resistiendo de la mano de un Vozinha que sigue siendo una de las grandes figuras de la noche en Miami.