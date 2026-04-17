VIDEO - Cassierra quiere llamar la atención de Lorenzo con agónico gol de Mineiro en Copa Sudamericana

Llegó a su fin una nueva fecha de la Copa Sudamericana en donde los colombianos se robaron el protagonismo , en especial por lo que ocurrió en el encuentro en donde Atlético Mineiro logró una valiosa victoria 2-1 frente a Juventud gracias a Mateo Cassierra.

El conjunto brasileño supo imponerse en casa gracias a su eficacia en los momentos clave y al colombiano, Mateo Cassierra, quien terminó como gran protagonista de la jornada al marcar el gol del triunfo justo sobre el minuto 90 del compromiso.

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Mineiro mostró su intención de dominar el encuentro con una propuesta ofensiva y presión alta aprovechando su condición de local, pero logró abrir el marcador hasta el cierre de la primera parte del compromiso gracias a Bernard.

La alegría del conjunto brasileño duró poco, ya que el equipo uruguayo logró empatar justo 10 minutos después de haber comenzado la parte complementaria, todo gracias a Facundo Pérez, quien anotó al 55.

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En la segunda parte, el ritmo se mantuvo intenso. Ambos equipos buscaron el arco contrario, pero fue Mineiro el que logró imponer su jerarquía. Cuando el encuentro parecía encaminarse a un empate, apareció la figura de Mateo Cassierra. El delantero colombiano, atento dentro del área, capitalizó una oportunidad clara y definió con precisión de cabeza para sellar el 2-1 definitivo.

El gol de Cassierra no solo significó la victoria, sino también un impulso anímico importante para Mineiro en su camino dentro del torneo. Además de ser una oportunidad también clara para que Néstor Lorenzo ponga el radar sobre él a poco de que inicie la cita mundialista.

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Siguiente partido de Mateo Cassierra con Mineiro

Mateo Cassierra volverá a sumar minutos con Atlético Mineiro en la fecha 12 del Brasileirao cuando se enfrente a Coritiba en condición de visitante. Este duelo se llevará a cabo el domingo 19 de abril en el Estadio Couto Pereira sobre las 14:00 hora Colombia.

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Próximo partido en el que podría jugar Mateo Cassierra en la Selección Colombia antes del Mundial

El siguiente reto en el que Mateo Cassierra podría jugar con Colombia previo a la Copa Mundial, que comenzará en junio, será contra Costa Rica. Este encuentro será la despedida de la 'tricolor', un encuentro que se llevará a cabo en el Estadio El Campín el 29 de mayo y servirá no solo para que el estratega ultime detalles con un planteamiento táctico, sino para que los jugadores lleguen con la frente en alto a asumir esta competencia.